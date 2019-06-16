Стало известно о переселении жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде

Кемерово, 16 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о переселении семей из Киселевска, просивших убежища в Канаде.

Такое решение Цивилев принял после посещения района города Киселевска, жители которого обратились с просьбой о предоставлении убежища к канадским властям. Люди жаловались на плохую экологическую ситуацию в районе проживания.

Губернатор приехал в Киселевск, чтобы оценить ситуацию на месте.

«Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идет дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. С людьми обошел весь район. Людей с этой территории надо переселять! Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали», — написал позднее Цивилев в социальной сети «Вконтакте».

По словам главы региона, документы для переселения начнут готовиться в ближайшее время, а в начале августа он снова встретится с жителями Киселевска.

Ранее местные жители записали видеообращение, в котором пожаловались на плохую экологическую ситуацию, в том числе, добычу угля открытым способом рядом с домами и тлеющие угольные пласты. Канаду выбрали, по их словам, из-за похожего на Сибирь климата.

Глава Кузбасса дал поручение разобраться в ситуации. Специалисты в области работ в горной промышленности выяснили, что тлеет не уголь, а мусорная свалка.

Ранее «Известия» сообщили, что кузбасский чиновник выпил «воду с червями» после жалобы жителей.