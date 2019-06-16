Экс-соратник Навального уличил его в приписывании себе освобождения Голунова

Москва, 16 июня. Экс-сотрудник штаба Алексея Навального заявил, что тот «приписал себе» освобождение журналиста Ивана Голунова.

Освобождение Голунова стало результатом совместных усилий государственных институтов, общественности, политиков, журналистов, чиновников и простых граждан, благодаря чему удалось добиться особого внимания властей к резонансному делу и снятия всех обвинений с журналиста, пишет «Nation news».

Расследование взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев, который добился отставки двух генералов полиции, в чьем ведении находилось дело Голунова. Сотрудники правоохранительных органов, лично отвечавшие за задержание журналиста, также находятся под следствием. Эта история стала ярким примером того, насколько эффективным может быть единение гражданского общества и государства ради общей цели, отмечает издание.

Но это мнение разделяют не все. Многие оппозиционеры убеждены, что освобождения Голунова удалось добиться лишь благодаря стараниям либеральной общественности.

«Очень многие на этой истории продолжают хайпиться. Тот же Навальный сказал, что это его заслуга, что он первый начал решать этот вопрос и так далее. У этой победы будет много «отцов» сомнительного содержания. Навальный вообще себе приписал эту победу, внес себе в актив», — рассказал бывший сотрудник штаба Навального Виталий Серуканов.

Многие эксперты подчеркивают, что оппозиция намерена использовать имя Голунова в собственных целях, которые состоят в организации провокации и дестабилизации обстановки. Как отметил Серуканов, либералы начали «торговать» историей о спасении журналиста, собирая людей «под нее».

«Это такая больная и очень старая тема, что Навальный не может собрать большое количество людей на улице, а сейчас ему судьба подбрасывает такой шанс. Шанс называется «Голунов», и вот сейчас Навальный пытается разыграть эту карту и собрать людей», — рассказал Серуканов.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в хранении наркотиков, после чего журналиста поместили под домашний арест. Через пять дней Колокольцев объявил о его освобождении и снятии всех обвинений.

Ранее «Известия» сообщили, что глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил Голунова выступить на митинге в Москве 16 июня.