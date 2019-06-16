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Полицейский был ранен и лишился оружия в Японии

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Полицейский был ранен и лишился оружия в Японии

Токио, 16 июня. В японской префектуре Осака полицейский получил ножевые ранения, после чего преступник отнял у него оружие.

Как сообщает агентство Киодо, инцидент произошел воскресным утром в городе Суйта на юго-западе острова Хонсю.

Около половины шестого утра по местному времени очевидцы нашли 26-летнего полицейского с ножом в груди. Страж порядка получил несколько серьезных ножевых ранений, он находится в тяжелом состоянии. Нападавший бежал, завладев табельным оружием сотрудника полиции.

Для Японии, отличающейся низким уровнем преступности, подобный случай является из ряда вон выходящим, однако, аналогичный инцидент был зафиксирован в июне прошлого года в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Тогда также был убит полицейский, у которого забрали табельный пистолет. Как стало известно позднее, подозреваемый был найден и убит при задержании.

Ранее «Известия» рассказали, что в Японии американский военный убил женщину, после чего свел счеты с жизнью.

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Автор: Виталий Рыжков
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