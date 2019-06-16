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Трамп назвал мэра Лондона «настоящей катастрофой»

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Трамп назвал мэра Лондона «настоящей катастрофой»

Вашингтон, 16 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, назвав его «настоящей катастрофой».

Трамп заявил, что столица Британии нуждается в новом градоначальнике. Президент США сделал в своем Twitter репост сообщения о том, что в Лондоне менее чем за сутки в результате нападений погибли три человека и пострадали еще трое.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан — это настоящая катастрофа, и будет только хуже!», — написал Трамп в комментарии к записи.

Трамп назвал мэра Лондона «настоящей катастрофой»

Ранее Хан неоднократно выступал с критикой политики Трампа. В преддверии визита американского лидера в Великобританию мэр Лондона в своей статье, опубликованной в одной из газет, поставил Трампа в один ряд с политиками, использующими популярную у фашистов риторику. Хан подчеркнул, что, несмотря на союзнические отношения Великобритании и США, британскому правительству стоило бы выражать большую обеспокоенность политикой Трампа и не встречать его с такой помпезностью.

По мнению лондонского градоначальника, действия президента Соединенных Штатов «идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободы вероисповедания и равенства, на которых была построена Америка».

Трамп назвал мэра Лондона «настоящей катастрофой»

Трамп отреагировал на эту публикацию, назвав мэра Лондона неудачником, который «работает плохо во всех отношениях» и подчеркнул, что Хану следовало бы сконцентрироваться на лондонских преступниках.

Ранее «Известия» рассказали, что Трамп предрек США экономический крах в случае своего поражения на следующих президентских выборах.

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Автор: Виталий Рыжков
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