Губернатор поможет с кредитами семье погибшего в Чемодановке

Пенза, 16 июня. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поможет выплатить кредиты семье погибшего в драке в селе Чемодановка.

Белозерцев пообещал родным погибшего в массовой драке, что окажет помощь в погашении кредитов, общая сумма которых составляет около 900 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в правоохранительных органах Пензенской области сообщили, что в результате драки на фоне бытового конфликта в селе Чемодановка пострадали не менее пяти человек, двое из которых были госпитализированы. В пятницу один из пострадавших скончался в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета, задержаны трое подозреваемых.

Похороны погибшего 34-летнего мужчины намечены на воскресенье. Губернатор области заявил, что правительство региона возьмет на себя расходы по организации погребения и готово оказать другую помощь семье погибшего.

«Вернуть сына, брата, мужа, отца, заменить его нельзя. Но это не значит, что не надо помогать. 500 тысяч рублей он (погибший) брал кредит в банке на дом, мы этот кредит погасим. Второе, сестра сказала, что тоже 400 тысяч брала на ремонт пристроя погибшему. Значит, 400 тысяч я тоже погашу. Ну и мы договорились, какая сумма нужна на достройку», — рассказал Белозерцев в своем Instagram.

Губернатор в пятницу вечером принял участие в сходе местных жителей и заверил присутствующих, что виновные в случившемся понесут наказание по закону.

Жители Чемодановки утверждают, что конфликт возник из-за приставаний представителей цыганской общины к девушкам. Представители диаспоры цыган утверждают, что зачинщиками стали местные жители. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что все обстоятельства установит следствие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Бессоновском районе Воронежской области введен план «Вулкан» и повышены меры безопасности.