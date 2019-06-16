Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в ДТП с восемью погибшими

Воронеж, 16 июня. Десятилетняя девочка выжила в столкновении иномарки и микроавтобуса в Воронежской области, где погибли восемь человек.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, авария произошла накануне вечером на 59 километре автотрассы «Воронеж — Луганск». Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter.

В результате ДТП погибли восемь человек, единственной выжившей оказалась десятилетняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.

«Девочка 10 лет отправлена в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка тяжелое — открытые переломы ног, рук, закрытая черепно-мозговая травма», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Микроавтобус, рассчитанный на восемь мест, зарегистрирован в Воронежской области. Пока нет информации, выполнял ли он маршрутный рейс или это была частная поездка. Число пассажиров Volkswagen также уточняется.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Ленинградской области грузовик наехал на остановку общественного транспорта.