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Жилой дом сгорел в селе рядом с Чемодановкой, ФАН публикует видео

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Жилой дом сгорел в селе рядом с Чемодановкой, ФАН публикует видео

Пенза, 16 июня. В селе Лопатки рядом с Чемодановкой сгорел один из цыганских домов.

Площадь пожара в Лопатках составил около 100 квадратных метров. Сообщается, что огнем уничтожены жилой дом и надворные постройки. По предварительным данным, хозяйство принадлежало одной из цыганских семей. В результате пожара никто не пострадал.

Выдвигается версия, что происшествие стало продолжением межэтнического конфликта, который разгорелся в Чемодановке, но она пока не получила подтверждений. Напомним, ситуация обострилась после драки, начавшейся, по версии местных жителей, из-за «приставаний» представителей цыганской общины к женщинам. Один из участников конфликта скончался, в связи с массовой дракой было задержано 174 человека.

Как сообщает РИА Новости, представители автономии цыган назвали свою причину инцидента. По их словам, конфликт начался из-за ссоры детей на пруду.

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Автор: Виталий Рыжков
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