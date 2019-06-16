Несколько гаражей обрушились в Киеве в результате взрыва

Киев, 16 июня. Киевская городская администрация сообщила, что после взрыва на Тургеневской улице обрушились несколько гаражей.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, мощный взрыв прогремел во дворе жилого дома в Шевченковском районе Киева.

«Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее взрыв, в результате которого разрушены три гаража, пока не установили», — рассказала киевская администрация.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и сотрудники правоохранительных органов, пострадавших на данный момент не обнаружено. Ранее сообщалось о сильном запахе газа в районе взрыва. Как выяснилось впоследствии, в результате взрыва была повреждена газовая труба, после чего часть дома по Тургеневской, 16 отключили от газоснабжения.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США переименовали Киев.