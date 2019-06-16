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Муж Фриске ни разу не пришел на ее могилу, пишут СМИ

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Муж Фриске ни разу не пришел на ее могилу, пишут СМИ

Москва, 16 июня. Супруг известной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев за четыре года ни разу не пришел навестить ее могилу.

В субботу исполнилось четыре года со дня трагической кончины российской певицы Жанны Фриске. В этот день ее родные, поклонники и представители шоу-бизнеса вспоминали ее, как талантливую артистку и доброго, светлого человека.

Муж Фриске ни разу не пришел на ее могилу, пишут СМИ

Навестить могилу Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Москве, как сообщает «Nation News», пришли родители, ее сестра и самые близкие друзья. По словам отца певицы Владимира Фриске, единственным, кто за четыре года не появился здесь, остается ее супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Как сообщает издание, последней публикацией Шепелева в социальной сети стало его совместное фото с коллегой Василисой Фроловой. В отличие от многих близких Фриске, ее муж не стал ничего писать в годовщину ее смерти.

Супруг певицы держал траур долгое время после ее ухода, но многие нашли странным, что он решил сохранить молчание спустя четыре года.

Муж Фриске ни разу не пришел на ее могилу, пишут СМИ

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания мозга. Она стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.

Как пишет «Газета.ру», родные Жанны Фриске заявили, что Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает им видеться с ним.

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Автор: Виталий Рыжков
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