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Глава автономии цыган прокомментировала драку в Чемодановке

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Глава автономии цыган прокомментировала драку в Чемодановке

Пенза, 16 июня. Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр прокомментировала драку в селе Чемодановка Пензенской области. Ее слова цитирует РИА Новости.

Деметр отметила, что зачинщиками драки стали местные жители, которые по собственной инициативе пришли в дом цыган. Глава автономии цыган утверждает, что сельчане затеяли самосуд.

«Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку  — об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом», — сказала Деметр.

Она добавила, что конфликт «не стоил выеденного яйца».

В свою очередь, источник ФАН утверждает, что представители цыганской общины приставали к женщинам, что и вызвало недовольство жителей села.

Ранее были опубликованы кадры задержания трех участников драки в Чемодановке. RT напоминает, что конфликт возник на бытовой почве. Один из его участников впоследствии скончался.

Также сообщалось, что в связи с массовой дракой в Чемодановке полицейские задержали 174 человека.

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Автор: Сергей Свазовский
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