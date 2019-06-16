Индия вводит торговые пошлины на товары из США

Нью-Дели, 16 июня. Индия вводит торговые пошлины в отношении товаров из Соединенных Штатов Америки. Ограничительные меры коснутся 28 наименований американской продукции. Эксперты оценивают общую стоимость товаров, в отношении которых будет действовать пошлина, в 241 миллион долларов США.

Несколько ранее Вашингтон исключил Индию из числа стран, которые имеют право на налоговые льготы.

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что предоставит справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года», — сказал Дональд Трамп.

По мнению аналитиков, этот шаг является сигналом начала торговой войны по образу и подобию экономического конфликта с Китаем. Специалисты сходятся во мнении, для экономики Соединенных Штатов противостояние обернется крайне негативными последствиями, пишет Газета.ru.

The Economic Times отмечает, что введенные Индией торговые пошлины стали ответной мерой на действия американской стороны.

Несмотря на острое противостояние, Соединенные Штаты и Индия остаются стратегическими партнерами. По объему товарооборота с Индией США уступают лишь Китаю. Для Вашингтона Индия является девятым по значимости торговым партнером.

Ранее стало известно, что Индия закупит у России вооружение вопреки санкциям США. Глава правительства Индии Нарендра Моди и президент Российской Федерации Владимир Путин договорились разработать план, который позволит обойти американские ограничительные меры.

RT также сообщала о недобросовестной конкуренции со стороны США.