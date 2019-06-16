«Защитников» Голунова уличили в подготовке госпереворота

Москва, 16 июня. Президент Евразийского института молодежных инциатив Юрий Самонкин заявил, что Голунов стал «ширмой» для оппозиции.

В воскресенье в Москве запланировано проведение санкционированного митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает «ПолитРоссия». Несмотря на то, что дата его была известна заранее, оппозиция провела провокационную акцию в День России, 12 июня, когда журналист уже был выпущен на свободу и с него сняли все обвинения.

Самонкин считает, что оппозиционеры продолжают попытки пропиариться на ситуации с Голуновым, реальной защитой которого сейчас занимается Следственный комитет.

«Не вижу вообще смысла проведения оппозицией акций в поддержку Голунова по той причине, что дело было успешно закрыто. Сейчас Следственный комитет разбирается в отношении сотрудников МВД, которые в ходе проверки нарушали нормы уголовно-процессуального и исполнительного производства. Если бы оппозиция действовала в интересах России, то все бы давно разошлись после закрытия дела (против Голунова — прим. ФАН), и шли бы различные статьи, материалы, которые объективно освещали бы данное событие. Но оппозиционные силы отрабатывают западные технологии, как и западные гранты, которые рассчитаны на дестабилизацию ситуации внутри страны», — рассказал эксперт.

Оппозиция использует Голунова в качестве «ширмы», считает Самонкин. Иначе как объяснить, что участники провокаций 12 июня не вняли призыву журналиста не участвовать в несанкционированном митинге. Поэтому вероятно повторение провокационных действий и на согласованной властями Москвы акции в воскресенье.

«Оппозиции нужен лишь повод, чтобы в очередной раз организовать какие-то протестные акции. Голунов для них, по сути дела, прикрытие. Сейчас, к 16 июня, они наверняка готовят очередную большую провокацию, чтобы сделать на этой теме самопиар», — сообщил Самонкин.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был арестован в Москве 6 июня по подозрению в хранении наркотиков. На фоне волны общественного возмущения и вмешательства государственных институтов, таких, как омбудсмен по правам человека и Общественная палата, уголовное дело против Голунова было закрыто, а в отношении причастных к его задержанию полицейских началось расследование.