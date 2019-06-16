 Спустя четыре года после смерти Фриске поклонники признаются, что ее по-прежнему не хватает

Москва, 16 июня. Накануне исполнилось четыре года со дня смерти российской певицы и актрисы Жанны Фриске.

В преддверии годовщины смерти Фриске корреспондент «Nation News» побывал на ее могиле на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Сообщается, что место упокоения певицы легко найти, оно находится рядом с постом охранников кладбища и украшено памятником с двусторонним портретом.

Поклонники часто бывают здесь, приходят целыми семьями. Поэтому у памятника постоянно лежат живые цветы, конфеты и игрушки. Смотритель рассказал, что никаких беспорядков здесь ни разу не было, фанаты певицы не нарушают правила и ведут себя подобающе.

Родные Жанны Фриске специально сделали двусторонний портрет, чтобы место было легче найти, даже зайдя с другой стороны. На памятнике выгравированы строчки из песни, которую исполняла певица: «Буду очень, очень скучать».

Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли мозга. Популярность пришла к ней в годы работы в составе группы «Блестящие». С 2003 по 2013 годы она занималась сольной карьерой, сыграла несколько ролей в кино.

В субботу в своем Instagram архивное фото выложила родная сестра певицы Наталья Фриске. Как признаются в комментариях поклонники, спустя четыре года после ухода Жанны ее по-прежнему не хватает.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что право на использование изображения и имени Жанны Фриске может быть продано в счет погашения долгов.