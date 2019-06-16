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Мощный взрыв прогремел во дворе дома в центре Киева

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Мощный взрыв прогремел во дворе дома в центре Киева

Киев, 16 июня. Мощный взрыв прогремел во дворе жилого дома на улице Тургеневской в Киеве. Ударной волной выбило стекла соседних домов.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также скорая помощь. Причина взрыва к настоящему моменту не установлена. В районе ощущается сильный запах газа, передает «Интерфакс».

Ранее RT сообщала о пожаре на одном из крупнейших военных складов на Украине, расположенном в Черниговской области.

«В 03.30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории», — прокомментировали ситуацию в министерстве обороны страны.

Также сообщалось о взрыве у здания «Киевэнерго» в столице Украины. К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

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Автор: Сергей Свазовский
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