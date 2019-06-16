Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» ликвидировали на Украине

Киев, 16 июня. Сотрудники компании «Укртранснафта» выявили и уничтожили на западе страны две незаконные врезки в магистральный нефтепровод «Дружба» за сутки. Об этом сообщается на сайте организации в социальной сети Facebook.

По нефтепроводу «Дружба» российское сырье поступает на европейские рынки. Для ликвидации последствий незаконной деятельности украинским специалистом потребовалось чуть более двух часов.

«14 июля в 14:20 специалисты «Укртранснафты» обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды — Госграница («Дружба»). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли. По состоянию на 16:45 специалисты компании устранили врезку в магистральный нефтепровод», — указывается в заявлении «Укртранснафты».

Ранее Газета.ru сообщала, что российская нефть надлежащего качества поступила в Польшу по «Дружбе». В компании «Транснефть» подчеркнули, что сырье полностью соответствует всем технологическим стандартам.

«Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию», — указано в заявлении компании.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за проблем с качеством нефти, транспортируемой по «Дружбе», больше всех пострадал именно Минск.

Также стало известно, что с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружбе» будут разбираться сотрудники управления ФСБ в Самарской области. По словам президента «Транснефти» Николая Токарева, именно в этом регионе умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку.