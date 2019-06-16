Зеленский искупался в фонтане, убегая от украинцев в Мариуполе

Киев, 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через фонтан в ходе своего визита в Мариуполь. Забег главы Украины опубликован на видеохостинге YouTube.

Зеленский выступил перед горожанами на Театральной площади. Затем гарант отправился к Драматическому театру. Вокруг президента быстро собрались местные жители, началась давка.

В этой ситуации Зеленский решил срезать путь и пробежал через работающий фонтан. Его примеру последовали охранники и некоторые его слушатели, передает РИА Новости.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о том, как относится к Зеленскому президент России Владимир Путин. По словам Медведчука, российский лидер относится к главе Украины с уважением, поскольку его поддержали 73% избирателей.

«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также на недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», — сказал Медведчук.

Политик отметил, что его мнение по некоторым вопросам не совпало с позицией Путина. В частности, руководитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» считает, что первые шаги на посту президента указывают на сходство позиций Зеленского и Порошенко.

Также сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в Донбасс инвестиции.