Боевики в Сирии открывали огонь в провинциях Латакия и Хама
Дамаск, 15 июня. Боевики обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики на протяжении суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
По его словам, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований регулярно обстреливают поселения в Сирии.
«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама», — уточнил глава ЦПВС РФ.
Купчишин также отметил, что российские медики оказали помощь шести сирийцам, в том числе двоим детям, в поселении Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор.
Ранее RT сообщала о взрыве на складе боеприпасов в Дамаске.