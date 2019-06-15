Боевики в Сирии открывали огонь в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 15 июня. Боевики обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики на протяжении суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований регулярно обстреливают поселения в Сирии.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Купчишин также отметил, что российские медики оказали помощь шести сирийцам, в том числе двоим детям, в поселении Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор.

Ранее RT сообщала о взрыве на складе боеприпасов в Дамаске.