Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики в Сирии открывали огонь в провинциях Латакия и Хама

42
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии открывали огонь в провинциях Латакия и Хама

Дамаск, 15 июня. Боевики обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики на протяжении суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований регулярно обстреливают поселения в Сирии.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Купчишин также отметил, что российские медики оказали помощь шести сирийцам, в том числе двоим детям, в поселении Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор.

Ранее RT сообщала о взрыве на складе боеприпасов в Дамаске.

infox - new
Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров