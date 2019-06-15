Военный совет Судана пообещал наказать виновных в разгоне демонстрации

Хартум, 15 июня. Военный совет Судана пообещал наказать лиц, виновных в разгоне сидячей забастовки у Главного командования в Хартуме.

По словам пресс-секретаря совета Шамс ад-Дин Каббаши, операция по обеспечению безопасности района не предполагала насильственных действий в отношении митингующих. Она была запланирована в полном соответствии с законодательством страны. Однако непосредственные исполнители допустили грубые ошибки, которые и привели к человеческим жертвам. В совете подчеркнули, что речь об эксцессе исполнителей.

Известно также, что приказу о разгоне забастовки предшествовали консультации с главным судьей и генеральным прокурором Судана. Главный судья сообщил, что данный вопрос не относится к его компетенции, после чего покинул встречу.

Ранее Военный совет Судана заявил о нескольких попытках государственного переворота. Об этом сообщала RT.