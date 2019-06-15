США участили кибератаки против энергосистемы России

Вашингтон, 15 июня. Американские спецслужбы стали чаще предпринимать атаки на российскую энергетическую систему. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Вашингтон пытается внедрить вредоносное программное обеспечение, чтобы в нужный момент отключить некоторые элементы энергетической системы РФ. В The New York Times подчеркивают, что масштаб и частота атак в последнее время существенно возросли.

«Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно. Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад», — пишет NYT.

Автор материала считает, что Соединенные Штаты таким способом пытаются о чем-то предупредить президента РФ Владимира Путина. При этом издание указывает на риски, связанные с вероятной эскалацией конфликта между Москвой и Вашингтоном.

В NYT также рассуждают о том, по силам ли США «погрузить Россию во тьму».

«Ключевой вопрос, на который невозможно ответить, не имея доступа к засекреченной информации об операции, заключается в том, как глубоко США удалось внедриться в российскую систему. Лишь тогда станет ясно, возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить возможности ее вооруженных сил», — рассуждает The New York Times.

Ранее издание The National Interest назвало бомбардировщик Ту-22М3М ВКС РФ «неприятным сюрпризом» для американских военно-морских сил. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты в полном объеме соблюдают соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.