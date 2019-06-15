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Восемь человек погибли в результате ДТП в Воронежской области

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Восемь человек погибли в результате ДТП в Воронежской области

Воронеж, 15 июня. Восемь человек погибли и двое получили повреждения в результате ДТП в Воронежской области. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Инцидент произошел на 59 километре автотрассы «Воронеж — Луганск». Изначально экстренные службы сообщали о пяти жертвах столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем. К настоящему моменту подтверждена гибель восьми человек. Еще двое получили повреждения.

«Произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus, двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen Transporter, в результате которого 8 человек погибли и 2 пострадали», — уточнила начальник пресс-службы регионального ГУМВД Наталья Куликова.

Согласно предварительным данным, Ford Focus вылетел на встречную полосу.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели шести человек в ДТП на Ставрополье.

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Автор: Сергей Свазовский
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