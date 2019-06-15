Международная театральная олимпиада открылась выступлениями уличных театров. ФАН-ТВ

В Петербурге на площади Островского на торжественном открытии Международной театральной олимпиады собрались самые необычные уличные театры со всего мира. Режиссером церемонии открытия стал главный режиссер Александринского театра Николай Рощин.

Многие уличные спектакли уже успели покорить Европу, а вот для петербуржцев они были показаны впервые. Почетное право открывать олимпиаду предоставили врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

«Город подготовился к этой театральной олимпиаде, город готовился к ней и сделал все необходимое, чтобы нашим гостям было хорошо. Я хочу всех нас с вами поздравить, что нам с вами удалось стать олимпийской столицей театров, я хочу пожелать нашим гостям успехов удачи и приобретения новых друзей», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Театр из Германии Titanick показал спектакль Firebirds. Группа пилотов показала головокружительное выступление в воздухе, а театр из Нидерландов Close-Act отправил зрителей в мир футуристических существ. Еще один коллектив из Нидерландов театр Gajes привез в Санкт-Петербург спектакль Odyssee по мотивам «Одиссеи» Гомера. Возвращение Одиссея домой состоялось прямо на глазах у изумленной публики, каждый зритель стал частью спектакля.

Театр из Франции Transe Express заставил летать даже барабанщиков и показал свой легендарный спектакль Mobile Homme. Постановка «Мобильный человек» началась с парада солдатиков-барабанщиков, затем музыканты на многотонном высотном кране взмыли в небо и превратились в воздушных гимнастов. В церемонии открытия также приняли участие три российских коллектива. Театр «Огненные люди» представил спектакль «Цветочный корабль». Театр «Эскизы в пространстве» показал спектакль-шествие «Затерянный караван». От Санкт-Петербурга на церемонию открытия приехали «Странствующие куклы господина Пэжо». Вход на все спектакли был свободным, что особенно порадовало туристов. Юлия Рудниченко приехала из Воронежа, признается, была поражена увиденным.

«Мне очень нравится, очень необычно и очень захватывающе», — говорит Юля Рудниченко, зритель.

«Я люблю бывать на таких мероприятиях, я считаю, что они украшают город, делают его жизнь современной. Я считаю, что как можно больше таких мероприятий нужно устраивать», — делится впечатлениями Ольга Воробьева, зритель.

Театральная Олимпиада стала одним из ключевых событий Года театра, который продлится до декабря, объединив полсотни творческих коллективов из разных стран.