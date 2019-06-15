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Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

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Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

Киев, 15 июня. Украинский блогер Татьяна Микитенко припомнила певцам Лолите Милявской и Александру Цекало шутку про Крым. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в рамках Всеукраинского фестиваля блогеров.

Шуточные высказывания популярного дуэта прозвучали в новогодней программе 1999 года. Пока Лолита поедала банан, Александр рассуждал о том, как изменятся российские реалии в новом году.

Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал Цекало.

Микитенко усмотрела в этих «прогнозах» доказательства намерений Москвы «распилить Украину», передает Газета.ru.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Волеизъявлению предшествовал государственный переворот на Украине. В ходе «революции достоинства» был насильственно свергнут законный президент Украины Виктор Янукович.

Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

Жители Крыма не приняли новые незаконные власти и почти единогласно проголосовали за воссоединение с Россией. В АР Крым это решение поддержали 96,77%, а в Севастополе — 95,6%.

Киевские власти не признают итоги этого референдума, называя Крым своей «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение полуострова с РФ прошло в полном соответствии с нормами международного права.

Украинский блогер припомнила Лолите и Цекало шутку про Крым

«Вопрос с Крымом, думаю, все это понимают, даже те, кто не может перестать об этом говорить, закрыт. Его закрыл народ Крыма, и решения, которые были приняты Россией на основании ясно выраженной воли крымского народа», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

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Автор: Сергей Свазовский
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