Киев, 15 июня. Украинский блогер Татьяна Микитенко припомнила певцам Лолите Милявской и Александру Цекало шутку про Крым. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в рамках Всеукраинского фестиваля блогеров.

Шуточные высказывания популярного дуэта прозвучали в новогодней программе 1999 года. Пока Лолита поедала банан, Александр рассуждал о том, как изменятся российские реалии в новом году.

«Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал Цекало.

Микитенко усмотрела в этих «прогнозах» доказательства намерений Москвы «распилить Украину», передает Газета.ru.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Волеизъявлению предшествовал государственный переворот на Украине. В ходе «революции достоинства» был насильственно свергнут законный президент Украины Виктор Янукович.

Жители Крыма не приняли новые незаконные власти и почти единогласно проголосовали за воссоединение с Россией. В АР Крым это решение поддержали 96,77%, а в Севастополе — 95,6%.

Киевские власти не признают итоги этого референдума, называя Крым своей «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение полуострова с РФ прошло в полном соответствии с нормами международного права.