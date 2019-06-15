Навальный затравил Федермессер из-за неспособности Соболь выиграть честно, заявил Клинцевич

Москва, 15 июня. Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на решение общественного деятеля Нюты Федермессер снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» написала в Facebook, что приняла решение снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Свое решение она объяснила так: «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова».

Федермессер выдвигала свою кандидатуру от 43-го округа. Примечательно, что в том же округе на выборы в депутаты Мосгордумы идет юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», правая рука блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

По словам Клинцевича, команда Навального ухитрилась перейти все мыслимые границы, прекрасно понимая, что у Соболь нет шансов в честной конкурентной борьбе выиграть у Федермессер.

«Жаль, что Нюта сняла свою кандидатуру и ее не будет в Мосгордуме, хотя не исключаю, что все еще можно поправить. Многое будет зависеть от той поддержки, которую она получит от общества, — отметил российский сенатор. — Мы должны продвигать в политику достойных людей, делая для этого максимум возможного».

Как стало известно, Федермессер приняла решение снять свою кандидатуру с выборов на фоне постоянного морального и психологического давления со стороны команды Навального. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в ФБК, Навальный подумывал даже об избиении соперницы. Отмечается, что сперва к общественнице планировалось приставить угрожающего вида мужчин, которые должны были повсюду следовать за активисткой и угрожать ей. Если бы это не помогло, то они должны были применить силовое воздействие по отношению к ней и ее семье, добавил источник.

Ранее бывший соратник Навального Виталий Серуканов осудил устроенную командой блогера травлю против активистки. Он отметил, что Соболь проиграла бы Федермессер, поэтому они устроили «ехидные нападки в социальных сетях».