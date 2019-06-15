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Навальный затравил Федермессер из-за неспособности Соболь выиграть честно, заявил Клинцевич

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Навальный затравил Федермессер из-за неспособности Соболь выиграть честно, заявил Клинцевич

Москва, 15 июня. Российский сенатор Франц Клинцевич отреагировал на решение общественного деятеля Нюты Федермессер снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму.

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» написала в Facebook, что приняла решение снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Свое решение она объяснила так: «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова».

Федермессер выдвигала свою кандидатуру от 43-го округа. Примечательно, что в том же округе на выборы в депутаты Мосгордумы идет юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», правая рука блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Навальный затравил Федермессер из-за неспособности Соболь выиграть честно, заявил КлинцевичПо словам Клинцевича, команда Навального ухитрилась перейти все мыслимые границы, прекрасно понимая, что у Соболь нет шансов в честной конкурентной борьбе выиграть у Федермессер.

«Жаль, что Нюта сняла свою кандидатуру и ее не будет в Мосгордуме, хотя не исключаю, что все еще можно поправить. Многое будет зависеть от той поддержки,  которую она получит от общества, — отметил российский сенатор. —  Мы должны продвигать в политику достойных людей, делая для этого максимум возможного».

Как стало известно, Федермессер приняла решение снять свою кандидатуру с выборов на фоне постоянного морального и психологического давления со стороны команды Навального. Как сообщил источник Федерального агентства новостей в ФБК, Навальный подумывал даже об избиении соперницы. Отмечается, что сперва к общественнице планировалось приставить угрожающего вида мужчин, которые должны были повсюду следовать за активисткой и угрожать ей. Если бы это не помогло, то они должны были применить силовое воздействие по отношению к ней и ее семье, добавил источник.

Навальный затравил Федермессер из-за неспособности Соболь выиграть честно, заявил Клинцевич

Ранее бывший соратник Навального Виталий Серуканов осудил устроенную командой блогера травлю против активистки. Он отметил, что Соболь проиграла бы Федермессер, поэтому они устроили «ехидные нападки в социальных сетях».

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Автор: Сергей Петров
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