Оппозиции закон не указ. Тема недели. ФАН-ТВ

«Свободу Ивану Голунову!» Неделю назад аватарки с хэштегом, аналогичным «Я – Шарли Эбдо», наводнили российское интернет-пространство. Соцсети буквально покраснели от всеобщего возмущения и жарких споров. Пыл отечественной блогосферы, как факел, перекинулся на печатные издания — деловое трио «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК 10 июня вышли с идентичной первой полосой «Я/Мы Иван Голунов». Председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский публично озвучил растиражированные лозунги со сцены. А уж за пределами нашей страны поднялся настоящий вселенский вой, клеймящий «режим», при котором «душат» свободу слова.

Поводом для столь резонансной реакции стало задержание в Москве 6 июня специального корреспондента отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова. Его доставили в СИЗО по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. При задержании у 36-летнего мужчины обнаружили четыре грамма метилэфедрона, дома на Вешняковской улице и того больше — пять граммов кокаина. Сотрудники либеральных СМИ заявили, что журналиста оппозиционного издания жестоко подставили, да еще плюс к моральному удару нанесли телесные травмы. Что, кстати, оказалось фейком. Поводом для охоты за горячей журналистской головой якобы послужило новое громкое расследование о так называемом «похоронном бизнесе», которое Голунов, по словам главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, собирался опубликовать.

Общественность нашла много нестыковок в этом запутанном деле. Доказательств преступления не обнаружила и сама полиция. Уже во вторник 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью вины», а сам публицист был освобожден из-под домашнего ареста. Теперь уголовное дело продолжится уже в отношении самих полицейских.

«В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятии с него обвинения из-за недоказанности его причастности к совершению преступления. Сегодня он будет освобожден от домашнего ареста. Материалы расследования подразделения собственной безопасности МВД направлены в СК РФ для проведения проверки правомерности действий сотрудников, непосредственно задерживавших данного гражданина. Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — сказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России.

По ходатайству Владимира Колокольцева высокопоставленные сотрудники МВД, связанные с делом Ивана Голунова, были незамедлительно уволены. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о генерал-майоре полиции Юрии Девяткине, который возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД. А также о начальнике управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майоре Андрее Пучкове.

«Очень хорошо, что ситуация была быстро разрешена. Прекрасно, что правоохранительные органы в течение суток смогли разобраться, что к Голунову нет никаких претензий. Теперь мы ждем достаточно вдумчивого, полного расследования, чтобы общественности была предъявлена вся эта ситуация и объяснены те странные нестыковки, которые в этом деле мы имеем. На мой взгляд, мы имеем дело с хорошо срежиссированной атакой на правоохранительные органы. А подробности этой атаки, кто участвовал в ней, почему какие-то нечистоплотные сотрудники правоохранительных органов, возможно, оказались вовлечены в эту историю, нам бы очень хотелось, чтобы следствие дало ответы на эти вопросы», — размышляет писать и общественный деятель Николай Стариков.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако ратующие за свободу Ивана Голунова активисты почему-то не угомонятся. Мало того, кажется, они разочарованы, что к судьбе журналиста подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов страны, Общественная палата Москвы и другие организации. Именно от них, а не от виртуальных протестантов в сети исходили наиболее конструктивные предложения, именно благодаря им максимально оперативно были задействованы все государственные институты, включая президента России. Вместо истерии эти люди совместно добились конкретного результата. Их вмешательство стало гарантией того, что в деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Мало того, история конкретного, как бы сказали литературные критики XIX века, «маленького» человека подтолкнула общество к идее о защите от несправедливого произвола чиновников и правоохранителей всех других граждан страны, оказавшихся в подобной ситуации.

Очевидно, либералы ожидали от своего героя публичных заявлений и планировали вознести лик новой «сакральной жертвы» на знамя очередной оранжевой революции. Не для этой ли цели оппозиционеры провели несанкционированный митинг якобы «в защиту» журналиста-мученика, когда тот уже был полностью свободен? Мало того, сам Голунов и его коллеги проигнорировали акцию протеста, обозреватель оппозиционной «Медузы» даже призвал искренне сочувствующих ему не участвовать в митинге.

Но протестантов было уже не унять. Они решили провести свое сборище 12 июня, однако власти Москвы резонно не согласовали акцию в связи с празднованием Дня России. Предложение мэрии перенести митинг на 16-е число ожидаемо породил недовольные стоны в либеральном лагере. Но когда закон и порядок останавливал оппозицию, желающую хайпануть на чужом горе? Слет активистов показал, что ситуацию они ловко используют для самопиара, и кроме выкрикивания разношерстных лозунгов и циркачества перед камерами либеральных и антироссийских СМИ ни на что конструктивное не способны.

Мало того, на деле Голунова решил нагреть руки блогер Алексей Навальный, изрядно подрастерявший былой революционный блеск. На несанкционированный митинг, по мнению экспертов, инспирированный Западом и его СМИ-иноагентами, оппозиционер прибыл с охраной. Очевидно, чтобы засветиться в либеральной зарубежной прессе. Своего добился — задержали. Одеяло оттянул на себя. Про самого Голунова на митинге его рьяные защитники даже подзабыли. Просто информационный повод вовремя подвернулся. И его использовали, плюнув в лицо всей стране, мирно и радостно отмечавшей День России.

Попытка Запада руками российских оппозиционеров вызвать беспорядки в центре Москвы потерпела фиаско — акцию поддержали немногие, «цветная революция» из искры в пламя не возгорелась. Надо отметить, что полиция отработала слаженно, не допустив беспорядков. Между тем оппозиция уже планирует провести аналогичную акцию в Санкт-Петербурге, аккурат 23 июня, когда в город на Неве со всей России съедутся выпускники на праздник «Алые паруса». Кому нужна новая провокация? Освобожденному Голунову?

Кстати, где, интересно, были все эти инициативные выскочки, все эти правозащитники, когда под руку властей попадали журналисты из так называемого «нерукопожатного» круга? Задержание на Украине по уголовной статье «Госизмена» корреспондента «Федерального агентства новостей» Андрея Захарчука за якобы неправильное освещение событий на Украине, двухлетнее заключение политического узника-журналиста Кирилла Вышинского, которому также были предъявлены абсурдные обвинения. Почему борцы за правду не носят футболки с фамилиями этих политзаключенных? Почему ревнители справедливости так избирательны в вопросах свободы слова? Почему, когда речь заходит о «чужих», автоматически включаются двойные стандарты?

Во всей этой ситуации Иван Голунов поступил мудрее: после своего освобождения он заявил, что готов помогать следствию, и надеется, что его опыт «поменяет практику, и больше таких ситуаций не будет повторяться ни с кем».