Сирия, 16 июня. Вечером на западе Дамаска взорвался склад боеприпасов, «Тахрир аш-Шам» выпускает фейки о потерях САА в Хаме, Конвой турецкой военной техники продвигается к зоне боевых действий в «Большом Идлибе». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удар по расположениям джихадистов на севере Хамы и юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции и укрытия боевиков в Идлибе в ответ на провокации, готовятся к новой наступательной операции в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в организации терактов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселения, занятые сирийской армией на северо-западе Хамы и заявила о захвате в заложники двух военнослужащих и боевой техники.

Курды: потеряли пять человек, включая полевого командира отряда самообороны во взрывах в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, арестовали мирных жителей по подозрению в организации подрывов в Ракке.

ВС Турции: направили колонну из 35 военных автомобилей на границу Идлиба и Хамы.

«Национальный фронт освобождения»: подбили российский разведывательный беспилотник на севере Алеппо, заявил, что им якобы были уничтожены БМП и пулеметы сирийской армии в Хаме.

«Свободная сирийская армия» (ССА): лишилась одного из полевых командиров союзной группировки в ходе контрнаступления на северо-западе Хамы, обстреливают из миномета мирные поселения на севере Алеппо и захватили несколько курдских пусковых ракетных установок.

Провинция Дамаск

По данным новостного портала Al Masdar, вечером мощный взрыв потряс западную часть города Дамаск. Источники сообщают, что взорвался один из складов с боеприпасами правительственной армии. На данный момент, согласно официальной версии, пожар на складе возник из-за возгорания сухой травы на полигоне, расположенном рядом с ним. Военная полиция будет устанавливать точную причину взрыва, пока не убедится, что это не было намеренным поджогом. Информации о пострадавших в результате взрыва жителях не поступала.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо протурецкие группировки продолжили оттеснять курдские отряды самообороны. Утром отряд «Свободной сирийской армии» (ССА) захватил пусковые противотанковые ракетные установки YPG, о чем сообщил Twitter-канала (@Breizhman1983).

Днем боевики ССА обстреляли деревни Маликия и Шерава, занятые YPG, из миномета, о чем сообщил Twitter-канал Afrin Activist. Данные о жертвах среди местного населения или курдского ополчения не поступали.

В конце дня боевики «Фронта национального освобождения» подбили беспилотник ВС РФ, проводящий разведку между авиабазой Менах и городом Азаз, оккупированным турецкой армией.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) свернули ряд военных контрольно-пропускных пунктов на западе провинции у поселений Аль-Хисан и Ас-Сава, как передал Twitter-канала DeirEzzor24.

Конвой тяжелой военной техники курдов был замечен на шоссе между городом Ас-Суса и Аш-Шаафа, о чем сообщило агентство Euphrates Post. SDF укрепляют свое военное присутствие после ряда атак боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1 на востоке провинции.

Днем в городе Аль-Багуз взорвался заминированный автомобиль. Ранены несколько курдских ополченцев. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подложенную в курдский автомобиль мину, но вероятным организатором теракта является «Исламского государство».

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии нанесли удар по расположениям и складам боеприпасов джихадистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Маарет ан-Нуман, Маарет-Хурма, Аль-Бар, Шейх-Мустафа и деревень Харима, Тремала, Хиш. Перед этим боевики, проигнорировав соглашения сторон о прекращении огня, ударили по позициям сирийской армии в районе освобожденного города Кафр Набуда и Аль-Хувейз.

Радикалы «Фронта национального освобождения» заявили, что ими якобы был уничтожен пулемет и убиты три военнослужащих САА на фронте у города Кусайб, как сообщил Twitter-канал Step News Agency. Официальные СМИ пока что не подтверждают потери боевой техники правительственной армии.

Турецкая армия продолжает стягивать к «Большому Идлибу» подкрепление для «умеренной оппозиции». Как сообщил источник новостей в сети Twitter Muhammad Alyounes, в Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники из 35 военных автомобилей и направился к турецкому наблюдательному у города Тель-Тавана.

Провинция Ракка

Утром новостной портал Step News Agency сообщил, что курдские отряды SDF продолжили совместные с международной коалиции рейды после серии терактов. По неподтвержденным сведениям курды арестовали восемь человек на севере провинции по обвинению в участии в подрывной деятельности ИГИЛ. Еще один рейд был проведен в городе Ракка, где курдским отрядом было арестовано десять человек.

На западе Ракки в городе Искандрия местные жители устроили антикурдский протест, но акция продлилась всего полчаса. Бойцы курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» прибыли на место задержали шесть человек, о чем также сообщил источник.

Провинция Хама

Продолжились столкновения САА с боевиками у поселка Тель-Маллах и Аль-Джубейн. Армии удалось освобоидть дорогу между городами Скальбия и Мхарде. По данным портала Al Masdar, отряд спецназа «Силы Тигра» прибыл на северо-запад для операции в горном районе Аль-Завия.

«Фронт национального освобождения» заявил, что ему якобы удалось подбить БМП сирийской армии, уничтожить в районе Аль-Касабии пулеметную установку, убить и ранить нескольких солдат. Правительственные СМИ данные сообщения не подтвердили, как передает Step News Agency.

Днем террористы обстреляли из РСЗО «Град» города Шейх-Хадид, Джалам и Мхарде, о чем сообщил Twitter-канал Syria Watan News. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

Оппозиционное информационное агентство Halab Today TV сообщило, что боевиками якобы были захвачены в плен два военнослужащих, танк САА у Аль-Джубейна и уничтожена БМП у Тель-Малаха. Оба заявления не были подтверждены официальными СМИ.

В конце дня местный источник в Twitter Qalaat Al Mudiq передал, что был уничтожен один из бывших полевых командиров группировки «Джейш Абабиль», входящей в состав «Свободной сирийской армии». Мухаммед Аль-Хадж скончался от ран, полученных в столкновении с правительственной армией у Тель-Маллаха.

Провинция Хасака

Продолжается серия нападений и подрывов на оккупированных курдскими отрядами SDF территориях. Два курдских ополченца из сил внутренней безопасности «Асайиш» были ранены и один из полевых командиров YPG скончался на месте, в результате взрыва мотоцикла на кольцевой автодороге в микрорайоне Салхия в городе Аль-Талаи, как передало новостное агентство Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)