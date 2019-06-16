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Сирия итоги на сутки 16 июня 06.00: в Дамаске взорвался склад боеприпасов, «Тахрир аш-Шам» фабрикует даннные о потерях САА в Хаме

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Сирия итоги на сутки 16 июня 06.00: в Дамаске взорвался склад боеприпасов, «Тахрир аш-Шам» фабрикует даннные о потерях САА в Хаме

Сирия, 16 июня. Вечером на западе Дамаска взорвался склад боеприпасов, «Тахрир аш-Шам» выпускает фейки о потерях САА в Хаме, Конвой турецкой военной техники продвигается к зоне боевых действий в «Большом Идлибе». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удар по расположениям джихадистов на севере Хамы и юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции и укрытия боевиков в Идлибе в ответ на провокации, готовятся к новой наступательной операции в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в организации терактов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла поселения, занятые сирийской армией на северо-западе Хамы и заявила о захвате в заложники двух военнослужащих и боевой техники.

Курды: потеряли пять человек, включая полевого командира отряда самообороны во взрывах в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, арестовали мирных жителей по подозрению в организации подрывов в Ракке.

ВС Турции: направили колонну из 35 военных автомобилей на границу Идлиба и Хамы.

«Национальный фронт освобождения»: подбили российский разведывательный беспилотник на севере Алеппо, заявил, что им якобы были уничтожены БМП и пулеметы сирийской армии в Хаме.

«Свободная сирийская армия» (ССА): лишилась одного из полевых командиров союзной группировки в ходе контрнаступления на северо-западе Хамы, обстреливают из миномета мирные поселения на севере Алеппо и захватили несколько курдских пусковых ракетных установок.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Дамаск

Провинция Дамаск

По данным новостного портала Al Masdar, вечером мощный взрыв потряс западную часть города Дамаск. Источники сообщают, что взорвался один из складов с боеприпасами правительственной армии. На данный момент, согласно официальной версии, пожар на складе возник из-за возгорания сухой травы на полигоне, расположенном рядом с ним. Военная полиция будет устанавливать точную причину взрыва, пока не убедится, что это не было намеренным поджогом. Информации о пострадавших в результате взрыва жителях не поступала.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо протурецкие группировки продолжили оттеснять курдские отряды самообороны. Утром отряд «Свободной сирийской армии» (ССА) захватил пусковые противотанковые ракетные установки YPG, о чем сообщил Twitter-канала (@Breizhman1983).

Днем боевики ССА обстреляли деревни Маликия и Шерава, занятые YPG, из миномета, о чем сообщил Twitter-канал Afrin Activist. Данные о жертвах среди местного населения или курдского ополчения не поступали.

В конце дня боевики «Фронта национального освобождения» подбили беспилотник ВС РФ, проводящий разведку между авиабазой Менах и городом Азаз, оккупированным турецкой армией.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) свернули ряд военных контрольно-пропускных пунктов на западе провинции у поселений Аль-Хисан и Ас-Сава, как передал Twitter-канала DeirEzzor24.

Конвой тяжелой военной техники курдов был замечен на шоссе между городом Ас-Суса и Аш-Шаафа, о чем сообщило агентство Euphrates Post. SDF укрепляют свое военное присутствие после ряда атак боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1 на востоке провинции.

Днем в городе Аль-Багуз взорвался заминированный автомобиль. Ранены несколько курдских ополченцев. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подложенную в курдский автомобиль мину, но вероятным организатором теракта является «Исламского государство».

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Утром ВВС Сирии нанесли удар по расположениям и складам боеприпасов джихадистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях городов Маарет ан-Нуман, Маарет-Хурма, Аль-Бар, Шейх-Мустафа и деревень Харима, Тремала, Хиш. Перед этим боевики, проигнорировав соглашения сторон о прекращении огня, ударили по позициям сирийской армии в районе освобожденного города Кафр Набуда и Аль-Хувейз.

Радикалы «Фронта национального освобождения» заявили, что ими якобы был уничтожен пулемет и убиты три военнослужащих САА на фронте у города Кусайб, как сообщил Twitter-канал Step News Agency. Официальные СМИ пока что не подтверждают потери боевой техники правительственной армии.

Турецкая армия продолжает стягивать к «Большому Идлибу» подкрепление для «умеренной оппозиции». Как сообщил источник новостей в сети Twitter Muhammad Alyounes, в Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники из 35 военных автомобилей и направился к турецкому наблюдательному у города Тель-Тавана.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Утром новостной портал Step News Agency сообщил, что курдские отряды SDF продолжили совместные с международной коалиции рейды после серии терактов. По неподтвержденным сведениям курды арестовали восемь человек на севере провинции по обвинению в участии в подрывной деятельности ИГИЛ. Еще один рейд был проведен в городе Ракка, где курдским отрядом было арестовано десять человек.

На западе Ракки в городе Искандрия местные жители устроили антикурдский протест, но акция продлилась всего полчаса. Бойцы курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» прибыли на место задержали шесть человек, о чем также сообщил источник.

Провинция Хама

Провинция Хама

Продолжились столкновения САА с боевиками у поселка Тель-Маллах и Аль-Джубейн. Армии удалось освобоидть дорогу между городами Скальбия и Мхарде. По данным портала Al Masdar, отряд спецназа «Силы Тигра» прибыл на северо-запад для операции в горном районе Аль-Завия.

«Фронт национального освобождения» заявил, что ему якобы удалось подбить БМП сирийской армии, уничтожить в районе Аль-Касабии пулеметную установку, убить и ранить нескольких солдат. Правительственные СМИ данные сообщения не подтвердили, как передает Step News Agency.

Днем террористы обстреляли из РСЗО «Град» города Шейх-Хадид, Джалам и Мхарде, о чем сообщил Twitter-канал Syria Watan News. Информация о жертвах среди мирного населения не поступала.

Оппозиционное информационное агентство Halab Today TV сообщило, что боевиками якобы были захвачены в плен два военнослужащих, танк САА у Аль-Джубейна и уничтожена БМП у Тель-Малаха. Оба заявления не были подтверждены официальными СМИ.

В конце дня местный источник в Twitter Qalaat Al Mudiq передал, что был уничтожен один из бывших полевых командиров группировки «Джейш Абабиль», входящей в состав «Свободной сирийской армии». Мухаммед Аль-Хадж скончался от ран, полученных в столкновении с правительственной армией у Тель-Маллаха.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Продолжается серия нападений и подрывов на оккупированных курдскими отрядами SDF территориях. Два курдских ополченца из сил внутренней безопасности «Асайиш» были ранены и один из полевых командиров YPG скончался на месте, в результате взрыва мотоцикла на кольцевой автодороге в микрорайоне Салхия в городе Аль-Талаи, как передало новостное агентство Euphrates Post. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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