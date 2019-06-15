Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Утки спровоцировали автомобильную аварию на Пулковском шоссе в Петербурге — водитель резко остановился, чтобы не задавить птиц, а в него влетела другая машина.

По сообщениям очевидцев, водитель Mazda резко остановился, чтобы пропустить утку с утятами. Следовавший за ним автомобиль Hyundai Getz не успел остановиться и влетел в заднюю часть Mazda. Отмечается, что Hyundai сильно пострадал — у него серьезно повреждена передняя часть и смялся капот.

Утки целы, им помогли перейти дорогу другие водители.