Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге

138
0 Оставить комментарий

Семейство уток спровоцировало ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 июня. Утки спровоцировали автомобильную аварию на Пулковском шоссе в Петербурге — водитель резко остановился, чтобы не задавить птиц, а в него влетела другая машина.

По сообщениям очевидцев, водитель Mazda резко остановился, чтобы пропустить утку с утятами. Следовавший за ним автомобиль Hyundai Getz не успел остановиться и влетел в заднюю часть Mazda. Отмечается, что Hyundai сильно пострадал — у него серьезно повреждена передняя часть и смялся капот.

Утки целы, им помогли перейти дорогу другие водители.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров