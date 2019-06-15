«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с буйным пассажиром на рейсе Барселона — Москва

Москва, 15 июня. «Аэрофлот» включит дебошира с приземлившегося в Варшаве самолета Барселона — Москва в черный список, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании заявили о намерении добавиться максимально жесткого наказания для буйного пассажира.

«Дебошир будет включен в черный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК РФ», — приводит РИА Новости сообщение «Аэрофлота».

Пассажир летел бизнес-классом и был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в «Аэрофлоте». Отмечается, что мужчина оскорблял бортпроводников и пассажиров, отказывался подчиняться командиру лайнеру. На устные и письменные предупреждения он никак не реагировал.

«Своими действиями пассажир поставил под угрозу безопасность полета», — добавили в компании.

Отмечается, что при задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов Польши.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Барселоны в Москву, вынужден был сесть в Варшаве из-за буйного пассажира, напомнил «Царьград».