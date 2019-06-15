Сирия, 15 июня. Вечером на западе Дамаска взорвался склад боеприпасов, российский беспилотник сбит в Алеппо боевиками «Фронта национального освобождения». Один из протурецких полевых командиров был ликвидирован в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с группой боевиков ССА в районе Тель-Маллаха в Хаме.

«Свободная сирийская армия» (ССА): лишилась одного из полевых командиров союзной группировки в ходе контрнаступления на северо-западе Хамы.

«Национальный фронт освобождения»: подбили российский разведывательный беспилотник на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

По данным новостного портала Al Masdar, вечером мощный взрыв потряс западную часть города Дамаск. Источники сообщают, что взорвался один из складов с боеприпасами правительственной армии. На данный момент, согласно официальной версии, пожар на складе возник из-за возгорания сухой травы на полигоне, расположенном рядом с ним. Военная полиция будет устанавливать точную причину взрыва, пока не убедится, что это не было намеренным поджогом. Информации о пострадавших в результате взрыва жителях не поступала.

Провинция Алеппо

На севере провинции боевиками «Фронта национального освобождения» из зенитного орудия был подбит беспилотник ВС РФ, проводящий разведку в зоне столкновения курдского ополчения и протурецких боевиков. Беспилотник российского производства Орлан-10 осуществлял полет между авиабазой Менах и городом Азаз, оккупированным турецкой армией.

Провинция Идлиб

Как сообщает информационное агентство Step News Agency, ВВС Сирии нанесли удар по расположениям джихадистов на подступах к городу Маарет-Хурма. Еще один боевой вылет был предпринят к опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Шейх-Мустафа, по которым самолеты правительственных сил нанесли точечные удары с воздуха. Информация о потерях джихадистов на данный момент уточняется.

Провинция Хама

Как сообщил местный источник новостей в Twitter Qalaat Al Mudiq, в ходе столкновения с правительственными силами был уничтожен один из бывших полевых командиров группировки «Джейш Абабиль», одной из группировок, входящей в состав «Свободной сирийской армии». Полевой командир, известный в кругах «умеренной оппозиции» и поддерживаемых Турцией группировок под псевдонимом Мухаммед Аль-Хадж, принимал участие в контрнаступлении боевиков в районе города Тель-Маллах сегодня днем. От полученных ран командир скончался на месте.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)