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Pegas Fly задерживает вылет из Петербурга в Сочи на восемь часов

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Pegas Fly задерживает вылет из Петербурга в Сочи на восемь часов

Санкт-Петербург, 15 июня. Авиакомпания Pegas Fly на восемь часов задерживает вылет рейса по маршруту Санкт-Петербург — Сочи. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте аэропорта «Пулково».

По данным системы Flightradar24, пассажирский лайнер Boeing, который должен был отправиться в Сочи, исполняет роль резервного воздушного судна для жителей Набережных Челнов. Однако официальной информации к настоящему моменту не поступало.

Пассажирам, которые планировали отправиться в теплые края после обеда, придется ждать 22.30. Именно на это время запланирован вылет самолета из петербургского аэропорта.

Напомним, ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, что могут требовать пассажиры при задержке авиарейсов. В зависимости от причин, в подобной ситуации перевозчик обязан выплатить штраф и предоставить различные услуги, сообщается на официальном сайте надзорной службы.

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Автор: Сергей Петров
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