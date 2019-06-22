Инвалид по зрению создал секцию велоспорта для слепых и слабовидящих детей

Несмотря на собственные проблемы со зрением, Матвей Коваленко не сдался и не только успешно выступает на соревнованиях по велоспорту-тандему, но и приобщает к нему других. О том, как ему это удалось, молодой человек рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я и раньше активно занимался спортом — дзюдо для слепых, плавание, но в какой-то момент на меня начала давить обстановка. Мне не нравилось, что я постоянно нахожусь в закрытом помещении. А потом я познакомился с чемпионкой России по велоспорту-тандему Евгенией Цахиловой, и, можно сказать, она привела меня в этот спорт. Я пришел и остался, хотя это самый сложный вид спорта из всех, которыми я занимался», — поделился Матвей.

Несмотря на то, что в велоспорт молодой человек пришел недавно, он уже успел поучаствовать в нескольких серьезных соревнованиях и занять призовые места.

«Я только что вернулся с Кубка России, там мы с моим пилотом Павлом Сайко заняли второе место. До этого на чемпионате России, где конкуренция серьезнее, с Александром Серебренниковым заняли пятое место».

Собственные успехи подвигли спортсмена создать секцию, чтобы помочь другим слабовидящим и слепым детям.

«Я понял, что велоспорт очень эффективен в качестве реабилитации. Ребята с нарушениями зрения мало общаются со зрячими. Да и вообще проявляют мало социальной активности. А спорт помогает наладить общение и с тренерами, и в первую очередь со своими зрячими пилотами, которые, как правило, являются сверстниками детей. В результате разрушается стигматизация между зрячим пилотом и незрячим спортсменом. И ребенок понимает, что может на равных общаться со зрячим товарищем, а тот тоже начинает воспринимать слепого как обычного человека», — объясняет он.

Закупить необходимое дорогостоящее оборудование удалось благодаря выигранному гранту, спонсорам и городской администрации.

«Я выиграл грант в 200 тысяч на молодежном форуме в Машуке. На эти деньги мы смогли отремонтировать велосипед, который нужен на соревнованиях и для тренировок старших ребят, и второй, предоставленный Центром адаптивного спорта, починили и теперь проводим на нем тренировки для малышей. Кроме того, город и спонсоры выделили нам еще 200 тысяч, и мы купили настоящий гоночный тандем».

Велосекция для детей с нарушениями зрения, организованная Матвеем Коваленко, пока является единственной в городе. Сейчас в ней занимаются 10 ребят. Герой надеется, что в дальнейшем их число возрастет.

«Мы находимся на базе Центра адаптивного спорта, условия хорошие, хочу поблагодарить администрацию за это, нам все нравится. Обязательно будем расширяться. Нужно закупить еще один велосипед, потому что на всех ребят не хватает. Хотим приобрести и сувенирную продукцию, чтобы провести среди ребят соревнование», — подводит итог собеседник ФАН.

Кроме спорта, в жизни Матвея присутствуют и другие вдохновляющие вещи. Он успешный студент Ставропольского государственного медицинского университета, играет на гитаре и поет, собирает виниловые пластинки. Поддерживают его мама и девушка, на которой он собирается жениться.