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Экономика

Титов выступил на деловом форуме в Китае

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Титов выступил на деловом форуме в Китае

Пекин, 15 июня. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который прошел в китайской Харбине.

Титов заявил, что Москва и Пекин должны снимать барьеры для создания оптимальных условий взаимодействия малого и среднего бизнеса России и Китая.

По его мнению, сдерживающими факторами в развитии сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран являются нехватка информационных обменов и взаимных контактов, а также недостаток доверия.

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Автор: Данила Копп
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