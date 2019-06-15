Титов выступил на деловом форуме в Китае

Пекин, 15 июня. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который прошел в китайской Харбине.

Титов заявил, что Москва и Пекин должны снимать барьеры для создания оптимальных условий взаимодействия малого и среднего бизнеса России и Китая.

По его мнению, сдерживающими факторами в развитии сотрудничества между малыми и средними предприятиями двух стран являются нехватка информационных обменов и взаимных контактов, а также недостаток доверия.