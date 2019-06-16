Порошенко припомнили все нарушения конституции за время президентства

Пока Порошенко мерещится трезубец в Севастополе, украинцы расхлебывают плоды его бурной деятельности на посту главы государства.

Накануне конституционный суд уличил Петра Алексеевича в нарушении Основного закона. Президент создал национальную комиссию по государственному регулированию энергетики и коммунальных услуг, не имея для этого соответствующих полномочий. Порошенко также неправомерно подчинил себе незаконно созданную структуру.

За несколько лет сомнительной деятельности НКРЭКП зарекомендовал себя верным слугой на страже интересов своего создателя и нескольких дружественных олигархов. А вот у потребителей от деятельности национальной комиссии останутся не самые приятные воспоминания. С легкой руки ведомства тарифы на тепло и электроэнергию подорожали в разы и легли на плечи украинцев непосильным бременем.

По мнению известного юриста эпохи «злочынной влады» Андрея Портнова, решение конституционного суда влечет за собой долгоиграющие последствия. Под ударом могут оказаться созданные с большой помпой антикоррупционные органы.

«Директор НАБУ и часть членов конкурсной Комиссии НАБУ тоже назначаются и увольняются президентом и тоже не имея конституционных полномочий. Это значит, что теперь в руках Конституционного суда — Национальное антикоррупционное бюро и его директор», — отметил адвокат.

Его коллега Татьяна Монтян рассмотрела ситуацию с другого ракурса. По ее словам, незаконность создания и деятельности НКРЭКП были очевидны изначально. Поэтому правозащитница не платила за тепло и электроэнергию на всем протяжении функционирования НКРЭКП. Татьяна считает, что для приема оплаты электроэнергии и коммунальных услуг по тарифам у органа нет никаких оснований. Своих соотечественников, плативших по счетам, Татьяна обозвала обидным словом, которое совсем не годится для цитирования.

Впрочем, торжество Монтян может оказаться преждевременным. Скорее всего, украинское правительство и суды общими усилиями найдут какое-нибудь «правовое» обоснование, чтобы взыскивать долги по незаконно установленным тарифам.

Между тем, претензии к Порошенко отнюдь не ограничиваются нарушениями Конституции. Правоохранители уже открыли несколько примечательных уголовных производств. Прежде всего, бывший гарант рискует оказаться на скамье подсудимых за преступления экономического характера.

Особенно болезненным является вопрос о коррупции в сфере обороны. Обоснованные обвинения в хищениях в адрес ближайшего окружения пятого президента похоронили его надежды сохранить свой пост.

Порошенко может ответить и за Керченскую провокацию, предпринятую ВМС Украины в ноябре 2018 года. По мнению заявителей, инцидент был использован президентом в целях узурпации власти. И действительно, сразу после задержания украинских моряков Порошенко издал указ о введении военного положения. В этот период согласно Конституции провести выборы невозможно, так что хозяин Банковой мог задержаться в своем кабинете на неопределенный срок. Попытку узурпации власти пресекли в Раде.

Парламентарии не поддержали введение особого правового режима на два месяца. Военное положение продлилось лишь месяц, а выборы состоялись в назначенное время. Как и следовало ожидать, граждане отправили узурпатора-неудачника на заслуженный отдых.

Но эти перемены не повлекли за собой автоматическое освобождение украинских моряков, которым предстоит ответить перед судом за нарушение государственной границы РФ. Действующий президент надеется на их скорое возвращение домой.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», — сказал Зеленский на встрече с семьями задержанных.

Очевидно, однако, что возможности Владимира Александровича влиять на эту ситуацию весьма ограничены.

Еще более серьезными последствиями обернулось вмешательство Порошенко в дела церковные. Добровольно-принудительно созданная «новая церковь» под покровительством Константинополя затрещала по швам сразу после фиаско Петра Алексеевича на президентских выборах.

СЦУ (Святейшая церковь Украины — наименование организации в тексте томоса) так и не добилась признания поместных православных церквей. На святой горе Афон украинских паломников просят предъявить справку о принадлежности к канонической православной церкви.

Более того, нарушение церковных канонов больно ударило по самому патриарху Варфоломею.

На фоне внешней изоляции «новая церковь» сразу же раскололась внутри себя. «Почетный патриарх» Филарет хочет пересмотреть результаты так называемого «объединительного собора». По словам Денисенко, содержание томоса обмануло ожидания верующих.

«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — убежден «патриарх».

Следует отметить, что во время каденции Порошенко Филарет не замечал этих «шероховатостей». И даже составил Петру Алексеевичу компанию в его томос-туре. Теперь же ситуация изменилась в корне. На Банковую поселился новый хозяин, с которым глава УПЦ КП оперативно успел подружиться.

К тому же, предыдущий гарант не сдержал обещаний, данных Филарету. Предполагалось, что глава СЦУ Епифаний станет лишь формальным главой организации, в то время как Денисенко сосредоточит в своих руках реальную власть и контроль над движением наличных средств.

Филарет поведал также о любопытных деталях голосования за главу «новой церкви». Он «слышал» о том, что Порошенко выдавал архиереям по 20 тысяч долларов США за правильное голосование. Впрочем, и на этих выборах Петра Алексеевича постигла неудача. Митрополит Винницкий Симеон набрал на восемь голосов меньше победителя, коим стал Епифаний.

А самого «почетного патриарха» отстранили от принятия значимых решений. Эксперты характеризуют ситуацию вокруг «новой церкви» емкой формулой: «все всех кинули». По мнению журналистов «Страны», церковный раскол может обернуться масштабным религиозны конфликтом.

«Воскрешение» Киевского патриархата, которое может произойти уже 20 июня, рискует вылиться в открытую церковную войну», — предполагает издание.

Найти главного виновника этого противостояния не составит труда.