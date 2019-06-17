Библиотекарь из Нижневартовска создала книжный клуб для детей-инвалидов

Сотрудница Центральной детской библиотеки Нижневартовска Татьяна Букатина придумала проект «Сердечко» 14 лет назад. По образованию она педагог-психолог и долгое время работала в детском реабилитационном центре. Перейдя на работу в библиотеку, женщина не забыла своих маленьких подопечных и стала навещать их. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Татьяна рассказала о создании проекта.

«Когда я пришла в библиотеку, там уже существовала служба милосердия, которая устраивала мероприятия для особенных детей, но родителям было трудно их приводить туда. И я придумала привозить книги ребятам домой. Так родилось «Сердечко», — поделилась героиня.

За время существования клуба в нем выросло несколько поколений детей. Помощь оказывается ребятам с 4 до 18 лет, но и с выросшими подопечными библиотекарь не теряет контакта.

«У меня есть подопечная девочка-колясочница. Я возила ей книги, когда она была подростком, а теперь привожу их ее маленькому сыну. Он здоровый мальчик, но маме сложно выходить из дома, поэтому я беру для нее книги из взрослой библиотеки, а из своей для него».

Сейчас в библиоклубе состоят 22 ребенка, и к каждому Татьяна Букатина приезжает раз в неделю. Она загружает сумки с книгами в автомобиль, когда-то предоставленный библиотеке администрацией города, и развозит их по всем адресам. В гостях у ребят женщина успевает пообщаться с ними, обсудить прочитанное и узнать, что они хотят прочитать на следующей неделе. В деятельности своей она не видит ничего героического.

«Люди часто удивляются, как я с этим справляюсь. Считают, что общаться с детьми-инвалидами тяжело, но я в этом не вижу никакой сложности. Возможно, потому, что у меня уже большой опыт», — объясняет собеседница ФАН.

К отбору литературы для подопечных библиотекарь относится ответственно и заранее следит, чтобы фонд пополнялся книгами, которые подойдут и для ребят с ограниченными возможностями.

«У всех ребят разный уровень развития. Есть среди них и аутисты, и дети с синдромом Дауна. Они любят дошкольную литературу. Я стараюсь подбирать им яркие, красочные книги, с крупным читаемым шрифтом и плотными страницами. Библиотечный фонд у нас хороший, постоянно пополняется новинками, и я, когда заказываю книги, всегда думаю, что подойдет для моих ребят».

Некоторые из подопечных детей не могут читать самостоятельно и даже говорить. Им вслух читают родители. Татьяна считает, что это очень важно для выстраивания связи между родителем и ребенком.

«Родителям бывает тяжело общаться со своими особенными детьми, а книги помогают наладить контакт, заниматься с ними. Так что это помощь и родителям тоже», — говорит она.

Существует «Сердечко» благодаря дотациям администрации, которые, к сожалению, в последнее время уменьшились, и грантам, в том числе президентскому, которые неоднократно выигрывал проект. Татьяна Букатина надеется, что «Сердечко» будет расти и развиваться и, может быть, когда-нибудь станет общероссийским движением.