Япония не согласна с заявлением США о причастности Ирана к инциденту в Оманском заливе

Токио, 15 июня. Японское правительство считает утверждения Вашингтона о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на несколько правительственных источников.

«Правительство не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива», — пишет издание.

Отмечается, что Япония обратилась к американской стороне за дополнительными доказательствами.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе два танкера подверглись нападению. По некоторым данным, имело место торпедная атака, официального подтверждения нет.

США обвинили в произошедшем Иран. Американский президент Дональдд Трамп указал на видео, на котором иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего судна. Тегеран все обвинения категорически отрицает — глава МИД Ирана заявил об их безосновательности.