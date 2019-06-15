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Япония не согласна с заявлением США о причастности Ирана к инциденту в Оманском заливе

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Япония не согласна с заявлением США о причастности Ирана к инциденту в Оманском заливе

Токио, 15 июня. Японское правительство считает утверждения Вашингтона о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на несколько правительственных источников.

«Правительство не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива», — пишет издание.

Отмечается, что Япония обратилась к американской стороне за дополнительными доказательствами.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе два танкера подверглись нападению. По некоторым данным, имело место торпедная атака, официального подтверждения нет.

США обвинили в произошедшем Иран. Американский президент Дональдд Трамп указал на видео, на котором иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего судна. Тегеран все обвинения категорически отрицает — глава МИД Ирана заявил об их безосновательности.

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Автор: Данила Копп
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