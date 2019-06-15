Пушков призвал Зеленского установить мир в Донбассе, а «не рисовать миражи инвестиций»

Москва, 15 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сначала должен установить мир в Донбассе, а потом уже привлекать иностранные инвестиции в регион, написал в своем микроблоге в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, главная задача, стоящая перед украинским президентом, заключается в том, чтобы «прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет».

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что иностранный бизнес начнет инвестировать в инфраструктуру Донбасса. Соответствующее заявление прозвучало в рамках рабочей поездки в Мариуполь. Президент Украины заметил, что в настоящее время ведет переговоры с иностранными инвесторами.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, отказавшись признавать установившуюся после государственного переворота власть в Киеве. Они высказались за создание независимых Донецкой и Луганской народных республик. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Действия киевской власти привели к гуманитарной катастрофе, жертвами братоубийственной войны стали свыше десяти тысяч человек.