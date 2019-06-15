Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Киев, 15 июня. Популярная украинская исполнительница Maruv (Анна Корсун) отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Как пишет «Обозреватель», один из журналистов задал соответствующий вопрос певице перед ее сольным концертом в Киеве. Артистка попросила спросить ее о чем-нибудь другом, но в ответ корреспондент продублировал свой первый вопрос.

«Так, все, пока всем», — сказала Maruv, после чего развернулась и ушла, прервав интервью с представителями других СМИ.

Ранее сообщалось, что во время турне по России Maruv делилась впечатлениями от выступлений в разных городах. После концерта в Санкт-Петербурге она не смогла сдержать эмоций и призналась в любви поклонникам из Северной столицы. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем профиле в instagram.

Однако жители Украины болезненно восприняли слова исполнительницы. Многие из них ополчились на землячку, заявив, что теперь украинские поклонники увидели «ее истинное лицо».

Напомним, Maruv победила на Украине в национальном отборе на Евровидение в Тель-Авиве. Певица получила наивысшую оценку жюри и зрителей. Однако Киев после того, как выяснил, что артистка гастролирует по России, передал ей контракт, запрещающий эту деятельность. Maruv отказалась подписать документ и решила не ехать на конкурс.

Крым воссоединился с РФ после народного голосования, которое было проведено в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Результаты референдума показали, что большинство местных жителей поддерживают вхождение полуострова в состав РФ. Но Киев продолжает считать территорию полуострова «временно оккупированной».