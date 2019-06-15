Глава Союза журналистов пригласил Голунова на санкционированную акцию

Москва, 15 июня. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова выступить на митинге в защиту свободы слова и журналисткой деятельности. Акция пройдет 16 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве.

По словам Соловьева, для всего журналистского сообщества важно, чтобы Голунов посетил митинг и рассказал о произошедшем с ним.

«Мы бы очень хотели услышать от него, как он видит дальнейшее развитие гражданского общества, что нам делать, чтобы наши сограждане не попадали в такую ситуацию», — сказал Соловьев в беседе с ТАСС.

Председатель Союза журналистов России, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что корреспондент «Медузы» стал символом борьбы за права журналистов, заявил, что «во многом да».

«Это уникальный прецедент, которого я не помню, когда три крупнейшие газеты вышли с одной заглавной страницей. Нельзя упустить этот момент, когда реально можно обсудить и предложить гражданскому обществу что-то поменять в нашей стране, чтобы не было больше таких инцидентов», — заявил Соловьев.

Голунова, которого задержали 6 июня, как утверждает полиция, с наркотиками, освободили 11 июня. Либеральная общественность, несмотря на то, что журналиста освободили, решила устроить несанкционированный митинг в Москве в День России. Отметим, что столичные власти согласовали акцию 16 июня.

Сам журналист решил не ходить на митинг «в поддержку Голунова». Он призвал россиян провести время с родными и близкими.

Многие эксперты заявили, что либералов не интересует судьба Голунова, они используют его дело для своих политических амбиций. Кроме того, политологи, в том числе Олег Матвейчев, считают, что несанкционированная акция в российской столице 12 июня была элементом большой операции иностранного вмешательства. По их мнению, попытки Запада устроить в РФ бунт бесславно провалились.