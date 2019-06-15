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Глава Союза журналистов пригласил Голунова на санкционированную акцию

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Глава Союза журналистов пригласил Голунова на санкционированную акцию

Москва, 15 июня. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова выступить на митинге в защиту свободы слова и журналисткой деятельности. Акция пройдет 16 июня на проспекте Академика Сахарова в Москве.

По словам Соловьева, для всего журналистского сообщества важно, чтобы Голунов посетил митинг и рассказал о произошедшем с ним.

«Мы бы очень хотели услышать от него, как он видит дальнейшее развитие гражданского общества, что нам делать, чтобы наши сограждане не попадали в такую ситуацию», — сказал Соловьев в беседе с ТАСС.

Глава Союза журналистов пригласил Голунова на санкционированную акциюПредседатель Союза журналистов России, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что корреспондент «Медузы» стал символом борьбы за права журналистов, заявил, что «во многом да».

«Это уникальный прецедент, которого я не помню, когда три крупнейшие газеты вышли с одной заглавной страницей. Нельзя упустить этот момент, когда реально можно обсудить и предложить гражданскому обществу что-то поменять в нашей стране, чтобы не было больше таких инцидентов», — заявил Соловьев.

Голунова, которого задержали 6 июня, как утверждает полиция, с наркотиками, освободили 11 июня. Либеральная общественность, несмотря на то, что журналиста освободили, решила устроить несанкционированный митинг в Москве в День России. Отметим, что столичные власти согласовали акцию 16 июня.

Сам журналист решил не ходить на митинг «в поддержку Голунова». Он призвал россиян провести время с родными и близкими.

Многие эксперты заявили, что либералов не интересует судьба Голунова, они используют его дело для своих политических амбиций. Кроме того, политологи, в том числе Олег Матвейчев, считают, что несанкционированная акция в российской столице 12 июня была элементом большой операции иностранного вмешательства. По их мнению, попытки Запада устроить в РФ бунт бесславно провалились.

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Автор: Сергей Петров
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