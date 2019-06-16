Сирия новости 16 июня 07.00: исламисты раскритиковали главаря ИГ, курды отказались от помощи «Белых касок»

Сирия, 16 июня. Курды отвергли предложение о помощи от «Белых касок», исламисты выступили с критикой в адрес верховного главаря ИГИЛ1, неизвестные обстреляли авиабазу США в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары боевикам в провинции Идлиб.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковали правительственные силы на севере Хамы.

Курды: отвергли предложение «Белых касок» о помощи в борьбе с пожарами посевов на северо-востоке Сирии, проводят политическую чистку в своих рядах, вступили в конфликт с племенем баггара.

Провинция Алеппо

ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в районе населенного пункта Аль-Икарда в провинции Алеппо, сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork).

Провинция Дейр-эз-Зор

Командование коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) отстранило от должности главу военного совета провинции Дейр-эз-Зор Хатема аль-Бусауда на фоне столкновений между проамериканскими курдскими силами и местными арабскими племенами. Как сообщает Euphrates Post на своей странице в Facebook, аль-Бусауд был отстранен от своей должности в городе Аль-Бусайра в связи с многочисленными нарушениями прав и насилии в отношении мирных жителей в ходе курдской кампании по обеспечению безопасности в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, аль-Бусауд требовал не выводить арабские части из рядов SDF и требовал сократить влияние лидеров курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) на принятие решений.

Таким образом, можно предположить, что по итогам жестких расправ с мирным арабским населением, которое поднялось на бунт из-за методов управления SDF в подконтрольных районах, в рядах SDF происходят политические чистки.

Между тем столкновения между курдами и членами племен продолжаются. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в Дейр-эз-Зоре бунтуют члены крупнейшего арабского племени баггара, после того как боевики SDF вынесли приговор главе клана, обвинив его в том, что он «предпочитает клановое мышление». Члены племени баггара заявили, что SDF ждут жесткие последствия в случае, если курды попробуют привести в действие вынесенный приговор.

Сторонники группировки «Исламское государство1» среди радикальных исламистов выступили с критикой в адрес верховного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz), поводом для критики стало то, что в своем выступлении на видео аль-Багдади внес в список врагов ИГ1 Турцию, однако не внес Израиль.

Неизвестный исламист, называющий себя «Советником муджахидов» заявил, что аль-Багдади проигнорировал нужды жен и детей боевиков ИГИЛ, оказавшихся под стражей в лагере беженцев «Аль-Хол» после поражения при Багузе и по сути поощрил противостояние ИГ и «Аль-Каиды»1 в Йемене и Сомали, и ИГ и «Талибана»1 (запрещен в РФ) в Афганистане.

Кроме того, «Советник муджахидов» заявил, что ошеломлен тем, что в число целей ИГ аль-Багдади внес Турцию, «которая всегда считалась убежищем, или по крайней мере безопасным путем отступления для всех раненых, страдающих и больных — не только для ИГ, но и для других джихадистских группировок в Сирии». При этом автор послания выразил ненависть к «тагуту Эрдогану».

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удары по позициям террористических группировок в провинции Идлиб. Под ударами оказались скопления боевиков в районе деревень Хасс, Дейр-Сонбуль и Аль-Мустума. Также был нанесен удар по террористам в районе города Хан-Шейхун.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли правительственные войска на севере провинции Хама. Как сообщает источник в Twitter (@baladinetwork), под обстрелом оказались части САА в деревнях Аль-Хавиз и Аль-Азизия.

Провинция Хасака

Проамериканские «Демократические силы Сирии» (SDF) отвергли предложение организации «Белых касок» помощь в тушении пожаров в полях на северо-востоке страны, в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство Kurdistan24, глава псевдогуманитарной организации Рияд Салех попросил SDF «открыть безопасные коридоры, чтобы «Белые каски» могли помочь в тушении пожаров». Однако представитель SDF в Вашингтоне Синам Мохамад холодно отверг «щедрое» предложение «Белых касок», и заявил, что «курдские силы полностью контролируют ситуацию, а «Белым каскам» лучше оставаться в тех районах Сирии, где их помощь требуется». Он подчеркнул, что «силы международной коалиции способны предоставить нам все необходимые ресурсы и оборудование для пожаротушения».

Напомним, «Белые каски» — псевогуманитарная организация, созданная бывшим сотрудником британской разведки и наемником Джеймсом Ле Мезурье. В Сирии «Белые каски» стали непрерывным источником пропаганды против официального Дамаска и принимали непосредственное участие в создании постановочных видеозаписей с якобы «последствиями химатак со стороны Дамаска» в Идлибе и Восточной Гуте.

Между тем на северо-востоке Сирии продолжаются масштабные пожары посевов, ежедневно сгорают десятки, а то и сотни гектаров зерновых. Разные стороны обвиняют в организации пожаров различных исполнителей, от «спящих ячеек» ИГИЛ до турецких пограничников, однако очевидно одно — местные фермеры, курдские администрации и силы SDF до сих пор не способны справиться ни с поджигателями, ни с пожарами.

Ирак

Неизвестные обстреляли авиабазу США «Аль-Балад» в провинции Салах ад-Дин в Ираке. Авиабаза, на которой были дислоцированы силы международной коалиции против ИГИЛ (запрещено в РФ) и самолеты ВВС Ирака, находится всего в 65 километрах от Багдада. Как сообщает агентство Kurdistan24, на территории базы разорвались три минометных снаряда, вызвав небольшой пожар. Огонь был вскоре потушен, при нападении не было погибших и пострадавших. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, однако общественное мнение приписывает атаку силам «Аль-Каиды» в Ираке (международная террористическая группировка запрещена в РФ).

Одновременно с этим ракета, запущенная из РСЗО, разорвалась в центре Багдада, сообщает тот же источник. Местные СМИ утверждают, что целью нападения было здание посольства США, но источники в силах безопасности сообщили, что ракета попала в дом в районе Аль-Джадирия. Kurdistan24 связывает нападения с обострением в отношениях между США и Ираном, предполагая, что за атакой могли стоять проиранские силы либо она могла быть провокацией США с целью обвинить Иран.

Между тем сирийское новостное агентство SANA сообщает, что сегодня в течение дня шесть подозреваемых в подготовке терактов были арестованы в Багдаде. Были найдены шесть поясов смертника, ручные гранаты и несколько детонаторов. Также сообщается о тайнике террористов, обнаруженном в городе Мосул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)