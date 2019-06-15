Видео жесткого ответа робота на издевательства людей появилось в Сети

Москва, 15 июня. Юмористическое видео, на котором робот Boston Dynamics отвечает на издевательство со стороны людей, появилось в Сети.

Американские блогеры Сэм и Нико сняли ролик, который посвящен возможному будущему, когда будут сосуществовать люди и роботы. В главной роли — робот компании Boston Dynamics. Он пытается поймать коробки, которые бросают люди. Его бьют клюшкой и стулом - терпит издевательства со стороны людей. Но вдруг машина восстает против своих создателей.

Робот больше не выдерживает унижений и ударяет Сэма и Нико, которые, отметим, выступили в роли инженеров Boston Dynamics. Оператору тоже досталось - машина с искусственным интеллектом запускает в него коробку.

Ранее сообщалось, что роботы-собаки SpotMini американской компании Boston Dynamics поступят в продажу в 2019 году, Известно, что инженеры Boston Dynamics научили робота-собаку SpotMini бегать, прыгать и ходить по лестнице.