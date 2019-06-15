Навальный и Соболь войдут в историю как основатели «секты по отравлению своих врагов», считает Серуканов

Москва, 15 июня. Бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», юрист Виталий Серуканов осудил травлю, организованную блогером Алексеем Навальным и его соратниками, против общественного деятеля Нюты (Анны) Федермессер.

Федермессер, считавшаяся фаворитом среди кандидатов в депутаты Мосгордумы от 43-го округа, заявила, что отказывается участвовать в выборах. Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» на своей странице в Facebook призналась, что была не готова к такому объему грязи, который вылили на нее сторонники Навального.

Навальный и его правая рука Любовь Соболь, которая является кандидаткой в депутаты в Мосгордуму, использовали простейшую тактику — травлю в социальных сетях. Бывший сотрудник ФБК осудил предпринятые сектой Навального шаги для ликвидации конкурента.

Серуканов подчеркнул, что Соболь, как говорит Навальный, является самостоятельным политиком, но в действительности она лишь марионетка блогера. Навальный, по словам бывшего его соратника, «крутит-мутит» Соболь, как Карабас-Барабас.

«У нее вообще нет собственного мнения. Безусловно, она бы проиграла Федермессер, и проиграла бы с треском. Поэтому Алексей Навальный сразу же начал эти ехидные нападки в социальных сетях. Они этого добивались, они раскачивали Федермессер, то есть они человека затравили», — сказал Серуканов в беседе с Nation News.

Юрист с сожалением отметил, в секте Навального после объявления Федермессер о снятии своей кандидатуры с выборов поднялся «восторженный вой». Он добавил, что постараться затравить или сломать человека морально — победа для этих людей.

«Даже среди животных нет такого явления, которое сейчас происходит в команде Навального, — отметил Серуканов. — Это уже переходит все морально-нравственные границы и устои. Человек ведет себя как, я даже не могу слов подобрать, на самом деле…».

В то же время Федермессер вышла из ситуации с достоинством и высоко поднятой головой, считает экс-сторонник главы ФБК. А политические игры Соболь — «дешевые и низменные», добавил Серуканов. По его мнению, ни Навальный, ни Соболь не способны на большее и войдут в историю как основатели «секты по отравлению своих врагов».

Серуканов отметил, что судя по всему, следующей «жертвой» команды Навального станет другой кандидат от 43-го округа. Речь идет о Сергее Митрохине, которого считают сильным кандидатом в депутаты Мосгордумы. По мнению Серуканова, соратники Навального будут травить его, поскольку юрист ФБК «развалится, как карточный домик на первых открытых дебатах».

Бывший соратник блогера подчеркнул, что Соболь — кукла, за которую говорит Навальный. По его мнению, юрист, что могла делать, так только поддакивать своему начальнику.

«Если у нее есть хоть какое-то человеческое достоинство, она сейчас должна заявить, что ей, как минимум, очень жаль, и она готова к конкуренции. Но она пляшет на костях Федермессер сейчас с превеликим удовольствием», — сказал Серуканов.

Однако Соболь ни капельки не жалеет о потере сильного соперника. Она, напротив, поблагодарила Федермессер за решение.

Серуканов подчеркнул, что команда Навального боится конкуренции как огня и нацелена «избавиться» от соперников на предстоящих выборах.