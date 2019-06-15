Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента. События дня. ФАН-ТВ

Молдавия преодолела кризис Недолгий, но весьма острый политический кризис в Молдавии наконец завершился. Такой вердикт президент страны Игорь Додон вынес после заседания Конституционного суда, отменившего свои же громкие и весьма спорные решения, принятые с 7 по 9 июня. Именно тогда судьи признали незаконной новую власть Молдавии, призвали распустить парламент и отстранили президента. Но обо всем по порядку. Началось все с депутатских разногласий: в феврале состоялись парламентские выборы — в них победили социалисты во главе с Зинаидой Гречаной, а второе место занял европейский блок ACUM Майи Санду. Но вот незадача: партии никак не могли сформировать правящую коалицию, что должны были сделать за три месяца. 8 июня им это, наконец, удалось. Гречаный стала спикером парламента, Санду — премьер-министром, но затем в дело вмешался Конституционный суд: он решил, что политики договорились слишком поздно. Появились споры о точке отсчета злополучных трех месяцев: с 9 марта (то есть с признания депутатских мандатов) или же 21-го (с созыва первого заседания). Второй спорный момент заключался в том, стоит ли отсчитывать календарные три месяца или же 90 дней. В любом случае суд позицию занял жесткую: отстранил президента Игоря Додона, а вместо него назначил Павла Филипа из Демократической партии. Более того суд призвал распустить парламент, что Филип покорно и сделал следующим указом. Но депутаты подчиняться не стали. Впрочем, как и Игорь Додон — он, по сути, своего отстранения явно не заметил, взял да и отменил указ временного преемника. А сегодня свои решения легким росчерком пера аннулировал и Конституционный суд. Забавно, что случилось это вслед за тем, как прежний кабмин во главе с Филипом ушел в отставку. Затем СМИ сообщили, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк и вовсе бежал из страны. Ведь в попытке захватить власть через судей многие подозревают как раз демократов. Но Плахотнюк в свою очередь заявил, что никуда не убегал и всего лишь уехал на несколько дней. Кстати, наверняка можно сказать, что где уж точно он не появится, так это в России. Здесь политика еще в 2017-м объявили в розыск по делу о покушении на убийство. Но не исключено, что в Молдавии ему тоже светит уголовное преследование.

Волнения в Чемодановке Село Чемодановка в Пензенской области сегодня, кажется, поставило на уши не только регион, но и всю Россию. Массовая драка, убийство, митинг — чего только не произошло в маленьком поселке к концу недели. Оперативники установили всех 12 участников громкого конфликта, но задержаны пока лишь трое. В связи с волнениями граждан в ближайшее время у Чемодановки появится собственный отдел полиции, а губернатор региона пообещал заняться развитием села: «Сегодня я вижу, что ситуация абсолютно другая. Вчера услышал и некоторые проблемные вопросы, до двух часов ночи работали. Я хотел бы проехать по дорогам, по освещению, по внутридворовым территориям. Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка. Здесь несколько тысяч проживает, и поселок очень серьезный и по населению, и по потенциалу», — сказал Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области. Беспокойство в Чемодановке началось после массовой драки. По словам местных жителей, ее начали цыгане, которые, по одной из версий, приставали к женщинам и даже пытались изнасиловать. Завязалась потасовка — ее жертвой стал 34-летний мужчина, еще пятеро пострадали, один из них борется за жизнь в реанимации. Впрочем, детали инцидента еще остаются туманными, поэтому губернатор Пензенской области призвал не торопиться с выводами. Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве и, в связи с резонансом, оно передано в главное управление. Глава СК РФ Александр Бастрыкин требует наказать всех виновных, в том числе тех должностных лиц, кто игнорировал тревогу местных жителей. Похороны погибшего мужчины запланированы на 16 июня. Власти региона обещают помочь его семье.