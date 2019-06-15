Зеленский анонсировал привлечение иностранных инвесторов к развитию Донбасса

Киев, 15 июня. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что иностранный бизнес начнет инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

В рамках рабочей поездки в Мариуполь глава Украины посетил мультихаб Spalah, где заявил о разработке законопроектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Соответствующую информацию передает пресс-служба президента страны.

Он также рассказал, что в Верховную раду Украины будут в ближайшее время внесены «реформаторские законопроекты», которые поспособствуют развитию малого и среднего бизнеса. По словам Зеленского, главная цель заключается в том, чтобы создать «государство в смартфоне». Это, с точки зрения украинского президента, необходимо для минимизации «общения бизнеса с чиновниками». Он подчеркнул, что малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Также Зеленский упомянул и о необходимости реформировать правоохранительные органы, и о важности развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины назвал прекращение огня в Донбассе приоритетной задачей своей деятельности. Президент Украины напомнил, что Украина каждый день теряет военнослужащих и гражданское население.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, отказавшись признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве. В ответ украинские силовики провели в регионе так называемую «антитеррористическую операцию», жертвами которой стали тысячи мирных жителей.