Донбасс сегодня: силы ООС ударили по себе, ВСУ играют в «прятки» с ОБСЕ

Донбасс, 15 июня. В Донецке осколками украинской мины ранены два человека. Украина скрывает от ОБСЕ тяжелое вооружение. Комбриг ВСУ торгует оружием. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки представительства республик Донбасса в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) зарегистрировали 22 нарушения режима тишины вследствие обстрелов со стороны украинской армии и иных вооруженных формирований Киева. Из общего количества обстрелов по территории Луганской народной республики украинские силовики наносили удары четыре раза. Жертв и разрушений нет. В то же время в Донецкой народной республике ситуация гораздо тяжелее.

Наиболее массированным обстрелам подвергся район Александровки Петровского района Донецка, где ранены два человека, которые находились дома во время прилета снаряда. Женщина 1949 г. р. и мужчина 1961 г. р. получили осколочные ранения от разорвавшейся мины.

В поселке шахты Трудовская на западной окраине Донецка разрывами мин и гранат повреждено три дома. На южном направлении который день подряд фиксируется серьезное обострение, армия Украины применяет артиллерийские снаряды калибром 122 мм. В пятницу обстрелом повреждены газопровод и линии электропередач, несколько поселков и сел вблизи Новоазовска остались без газоснабжения и электричества. Всего в сторону ДНР киевскими вооруженными формированиями выпущено 303 боеприпаса.

Дома в Марьинке разрушены в результате недолета просроченных снарядов ВСУ

С очередным заявлением о курьезах в рядах украинской армии выступил представитель Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин. Полковник рассказал, как «доблестные украинские защитники» стреляют не только по территории республики, но и по своим населенным пунктам, которые сами же и контролируют.

Так, во время обстрела поселка Александровка в Донецке, который украинские военнослужащие 24-й механизированной бригады провели по приказу командира части Валерия Гудзя, были использованы просроченные снаряды. Боеприпасы, срок годности которых истек еще до начала гражданской войны на Украине, до цели не долетели и упали прямо на дома мирных жителей в Марьинке. Офицер донецкой армии также уточнил, что ответный огонь Народная милиция не открывала. А факт самообстрела подконтрольного ВСУ населенного пункта зафиксирован офицерами представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ играют с ОБСЕ в «прятки»

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ходе мониторинга исполнения сторонами конфликта условий отведения техники от линии соприкосновения обнаружили, что 252 единицы военной техники, систем вооружений и другого «добра» ВСУ отсутствуют в специально отведенных местах хранения в Донецкой и Луганской областях.

Указанные факты говорят о том, что вся отсутствующая техника применяется солдатами Киева во время обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, а также используется для наращивания боевой мощи у линии соприкосновения, о чем постоянно предупреждают разведчики республиканских армейских корпусов.

Стоит отметить также, что беспилотный аппарат миссии иностранцев зафиксировал размещение украинского зенитно-ракетного комплекса «Стрела» между жилыми домами в Николаевке Луганской области, о чем сказано в заявлении пресс-службы Народной милиции луганчан.

Штабные комиссии ВСУ не могут остановить массовую торговлю оружием в рядах армии

Каждый день военная разведка республик получает массу информации от собственных источников на украинской стороне об очередных фактах продажи огнестрельного оружия бойцами украинской армии. Ранее стало известно о торговле оружием в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, где комиссия вышестоящего штаба выявила недостачу 10 автоматов и патронов к ним.

Как сообщил представитель донецкого корпуса полковник Басурин, бойцы 24-й механизированной бригады, видимо, решили перенять опыт незаконного оборота оружия у десантников из 25-й бригады в Луганской области. Работающая в 24-й части комиссия оперативно-тактической группировки «Север», которая носит гордое наименование «имени короля Даниила», выявила недостачу около 250 единиц стрелкового вооружения. Басурин утверждает, что сбыт снарядов, патронов и оружия в данной части возглавил и наладил лично командир бригады Валерий Гудзь.