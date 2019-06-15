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Политика

МИД РФ заявил о готовности выстраивать отношения с новым правительством Молдавии

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МИД РФ заявил о готовности выстраивать отношения с новым правительством Молдавии

Москва, 15 июня. МИД России выразило удовлетворенность мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. 

Москва заявила о готовности конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом и рассчитывает на аналогичный подход нового молдавского правительства. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В заявлении российского МИД подчеркивается, что перед новым правительством республики стоит ряд задач — «решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны».

«Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы», — подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Напомним, в начале июня текущего года в республике осложнилась внутриполитическая ситуация. Конституционный суд страны отстранил от должности президента Игоря Додона, и.о главы государства был назначен премьер-министр Павел Филип. Он распустил парламент и заявил о проведении досрочных выборов.

Ранее Додон ссообщил, что отмена Конституционным судом решений, которые были приняты в период с 7 по 9 июня, позволила преодолеть политический кризис в Молдавии.

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Автор: Ксения Пудовкина
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