Организаторам «маршей Голунова» не нужен Ваня. Политика недели. ФАН-ТВ

12 июня в День России по всей стране, обычно, проходят народные гуляния, звучит гимн, развиваются флаги. Но в этом году к триколору примешался еще один цвет — оппозиционный. Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова должен был воззвать к справедливости, но в итоге сам себя дискредитировал.

Громкая история с задержанием корреспондента «Медузы» за хранение наркотиков быстро попала в топы и вызвала огромный резонанс. И вот перед нами герой-мученик — незаконно осужденный борец за справедливость, которого хотят «прикрыть» за журналистские расследования. Дизайнерские плакаты «Я/Мы Иван Голунов» украшают футболки, гиганты печати размещают одинаковые постеры на передовицах свежих выпусков, здание Зингера и книжные магазины украшает этот лозунг. В общем, со вкусом Кубы конца 50-х. Начало истории и правда было многообещающим, но развязка истории получилась куда менее романтичной, Голунов, все-таки не Че Гевара.

Первая шумовая волна действительно привлекла внимание к задержанию и ходу следствия. Общественность требовала Голунова отпустить, хотя он и так был отправлен не в СИЗО, а под домашний арест. Обстановка накалялась, но правоохранители твердили, что сначала надо разобраться. Пока сторонники Голунова сгущали краски, в органах, действительно, разобрались — преступление доказывать нечем, журналист невиновен и может быть свободен. Более того, министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил с официальным заявлением, в котором даже не пытался прикрыть своих коллег. Напротив, он попросил президента освободить от обязанностей причастных к делу высокопоставленных сотрудников МВД. Владимир Путин указ подписал, два генерала были уволены, а Голунов отпущен на волю.

Все. Вопрос исчерпан.

Но не тут-то было.

Несмотря на то, что ситуацию быстро «разрулили», 12 числа «марш Голунова» (так его окрестили в прессе) все-таки начался. В нем, конечно, можно было обнаружить и журналистов, и простых граждан, но кворум составили представители оппозиционных движений. Зачем шли? Вопрос открытый для дискуссий. Шли ради марша. Одни провоцировали ради провокации, ей-богу, как дети. Другие создавали инфоповоды для антиправительственных СМИ, выкрикивая революционные лозунги.

Так дело Голунова стало скорее прикрытием для желающих высказаться, а не основной целью. Писатель Сергей Минаев подметил: «Поссорившихся на самом деле не интересует Ваня (Иван Голунов. — Прим. ФАН), наша и ваша свобода и прочее. Будь их воля, они бы и редакцию «Медузы» вчера разнесли за призывы не ходить на митинг».

А «Медуза» несмотря на политику редакции и специфику контента, на митинги не вышла. Да и Голунов в первых после освобождения интервью несколько раз проговорил: «Никуда не пойду, хочу прийти в себя».

Несанкционированное шествие тем временем быстро обрело совершенно искаженный характер. Особенно заметным это стало на контрасте с празднованием по всей стране дня России. Это ведь самое подходящее время для протестующих высказать свое «фи» нашей Родине и живущим здесь людям. Вышедших на улицы «ради Голунова» не остановили призывы самого Голунова этого не делать. С такими моральными принципами наша «бодрая оппозиция» и дальше будет использовать в своих целях любые предлоги и возможности, им уже ничто не помешает.

Тем более, это не первый случай, когда «бунтари» претендуют на «праздничную» аудиторию. Первомайская демонстрация завершилось разборками правоохранителей с протестующими и задержанием депутата Максима Резника. Интересно, кстати, получается — Голунова заподозрили, но оправдали по делу о наркотиках, а оппозиционный лидер пока может дальше спокойно потягивать косячки на своем балконе.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге митинг приобрел наиболее политизированный характер на фоне грядущих выборов губернатора. И вряд ли эта оппозиционная канитель близится к концу. Сегодня в качестве предлога использовали Голунова, завтра это будет кто-то другой. Но едва ли так называемой оппозиции удастся сколотить авторитет из скандалов на чужих именах и прочей грязи. Про реальное влияние на государственный аппарат вообще говорить нечего — инициатив с этой стороны пока не поступило ничего. А вот интриг, оскорблений и пустых бурлений — это, пожалуйста.