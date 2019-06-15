Главные новости 15 июня

Путин заявил, что Россия выступает за отказ от торговых войн. Необходимо найти выход из ситуации с «боями без правил». Путин призвал отказаться от «боев без правил» в мировой экономике

Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине. Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Фаворит на депутатское место в Мосгордуме на предстоящих выборах Анна Федермессер объявила о снятии своей кандидатуры. Навальный и Соболь угрозами физической расправы заставили Федермессер сняться с выборов

Герхард Шредер назвал Крым давней русской территорией и признал законным воссоединение полуострова с Россией. Экс-канцлер Германии признал законным воссоединение Крыма с Россией

Часть украинцев видит во Владимире Зеленском бывшего президента Украины Петра Порошенко. Медведчук озвучил «самый страшный» факт о Зеленском

Алексей Пушков обратил внимание на недоверие к версии Вашингтона о причастности Ирана к инциденту с танкерами. Пушков объяснил, откуда взялось недоверие к версии США об инциденте в Оманском проливе

В Чемодановке разразился конфликт цыган и местных жителей. СМИ: лидер демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк бежал из страны. Британия уличила Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе. На саммите ШОС принята Бишкекская декларация. Задержаны трое участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой. События дня. ФАН-ТВ

Либеральные СМИ продолжают затыкать рот другим изданиям, не давая читателям возможности ознакомиться с альтернативной точкой зрения. «Эхо Москвы» усердно продолжает проводить политику тотальной цензуры

Вице-спикер парламента Крыма заявил, что водная блокада обернулась для Киева фиаско. Украина потеряла источник дохода. Вице-спикер парламента Крыма заявил, что водная блокада обернулась для Киева фиаско

Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко. Порошенко увидел «украинский трезубец» в Севастополе «за тысячу лет до триколора»