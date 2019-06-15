Трамп заявил о «невиданном крахе» экономики США, если его не переизберут

Вашингтон, 15 июня. Американский президент Дональд Трамп считает, что экономика Соединенных Штатов потерпит «невиданный крах», если он не выиграет президентские выборы в 2020 году. Свои взгляды о будущем американской экономики он опубликовал в Twitter.

По словам главы США, американская экономика при Трампе «бьет рекорды». Однако о каких именно рекордах идет речь, он не уточнил.

«Тем не менее, если кто-то кроме меня победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!» — написал американский президент.

Трамп собирается идти на второй президентский срок. От Демократической партии о желании баллотироваться заявили несколько кандидатов, в том числе бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Издание Politico совместно с компанией Morning Consul поинтересовались у американцев, за кого они проголосовали бы на президентских выборах, если бы они прошли сегодня. 44% опрошенных заявили, что поддержали бы Байдена, а не Трампа. При этом за действующего президента высказались 33%. Сравнивая Трампа и Сандерса, 42% американцев готовы отдать свои голоса за второго, а за первого лишь 32%.