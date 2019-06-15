Сирия, 15 июня. «Тахрир аш-Шам» выпускает фейки о потерях САА в Хаме, в Хасаке погиб один из полевых командиров YPG. Конвой турецкой военной техники продвигается к зоне боевых действий в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по укрепрайонам радикалов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразила атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме

«Исламское государство1»: подозревается в организации терактов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает поселения, занятые сирийской армией на северо-западе Хамы и заявила о захвате в заложники двух военнослужащих.

Курды: потеряли пять человек, включая полевого командира отряда самообороны во взрывах в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщению информагентства Euphrates Post, в городе Аль-Багуз взорвался заминированный автомобиль. Ранены несколько курдских ополченцев «Демократических сил Сирии» (SDF). Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подложенную в курдский автомобиль мину, но вероятным организатором теракта является «Исламского государство», уже проводившее на подконтрольных курдам территориях подрывы у штаб-квартир внутренних сил безопасности «Асайиш» и КПП.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удар по боевикам «Тахрир аш-Шам» в районе городов Маарет ан-Нуман, Аль-Бар и горных районах Аз-Завия, в ответ на провокации боевиков в зоне деискалации на юге Идлиба. Напомним, что перед этим боевики, проигнорировав соглашения сторон о прекращении огня на 72 часа в Хаме, Идлибе и Латакии, ударили по позициям сирийской армии в районе освобожденного города Кафр Набуда и Аль-Хувейз.

Провинция Хама

Подконтрольные боевикам «Тахрир аш-Шам» каналы сообщили, что боевикам якобы удалось взять в районе Аль-Джубейна в заложники одного военнослужащего Сирийской арабской армии (САА). Некоторые источники сообщают, что в плен взяли двоих, как передает Telegram-канал NORS. По всей видимости, боевики намерены выпустить как можно большее количество фейковых сообщений о потерях правительственных сил на северо-западном фронте в Хаме.

Подмога боевикам от Анкары, в виде конвоя военной техники турецкой армии, двигается к одному из наблюдательных постов Турции у города Шир Магар, как сообщает источник в Telegram Dorarsite.

Террористы обстреляли из РСЗО «Град» города Шейх-Хадид и Джалам, а также Мхарде в северной части Хамы, о чем сообщил Twitter-канала агентства Syria Watan News. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.

По данным российских наблюдателей от Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) за минувшие сутки в Сирии зафиксировано 10 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 8 в Латакии, два в Хаме. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях, из них семь в Хаме.

Провинция Хасака

Продолжается серия нападений и подрывов на оккупированных курдскими отрядами SDF территориях. Два курдских ополченца из сил внутренней безопасности «Асайиш» были ранены в результате взрыва мотоцикла на кольцевой автодороге в микрорайоне Салхия в городе Аль-Талаи, о чем сообщило новостное агентство Euphrates Post. По данным курдских источников в результате взрыва также скончался на месте один из полевых командиров отрядов народной самообороны YPG.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)