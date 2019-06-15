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Трамп заявил, что не верит в НЛО, в отличие от американских пилотов

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Трамп заявил, что не верит в НЛО, в отличие от американских пилотов

Москва, 15 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не особенно верит в существование НЛО.

Глава Белого дома в интервью телеканалу ABC сообщил, что ему не один раз американские пилоты докладывали о летальных аппаратах неизвестной принадлежности.

«Они действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — заметил Трамп.

Ранее сообщалось, что поклонники «теории заговора» и сторонники поиска контактов с инопланетным разумом заявляли о своей обеспокоенности в связи с ростом количества появлений неопознанных летающих объектов в небе над американским штатом Огайо, где находится база ВВС США.

Видеозапись с непонятным объектом опубликовал один из уфологов. Он рассказал, автор съемки наблюдал, как НЛО пролетал в небе как минимум три раза. Многие специалисты связывают появление НЛО в небе Огайо с проведением секретных военных экспериментов. 

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Автор: Сергей Петров
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