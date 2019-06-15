МИД РФ рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы Москвы

Москва, 15 июня. Москва рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству России и Украины «о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе» примет предоставленные российской стороной доводы и согласится с тем, что у него нет полномочий для рассмотрения этого дела. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Москва вновь заявила, что трибунал, созданный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, неправомерен рассматривать дело, переданное ему Украиной, сообщили в МИД РФ. Дипведомство, объясняя свою позицию, заявило, что в основе дела лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма, который стал частью РФ пять лет назад.

«Рассчитываем, что арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного спора», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году арбитражного разбирательства прошли в Гааге 10-14 июня.